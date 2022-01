Beatriz Gutiérrez y su hijo se aíslan por el Covid de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, y su hijo se aislaron como medida preventiva luego de que el presidente dio positivo a Covid-19.

En redes sociales, la esposa de AMLO escribió: "Por precaución, Jesús y yo nos aislamos también... y estamos seguros de que este virus se irá pronto de casa".

Aseguró que ella y su hijo Jesús Ernesto no presentan contagio ni síntomas de coronavirus.

Ayer, a las 6:05 de la tarde, López Obrador informó que, por segunda ocasión en menos de un año, dio positivo a Covid-19 y tiene síntomas leves.

Por ello, anunció que permanecerá en aislamiento y solo realizará trabajo desde su oficina.

La conferencia mañanera de hoy la encabezó Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), quien informó que el presidente se encuentra bien y con síntomas leves.

Durante la mañanera se transmitió un vídeo donde AMLO confirmó que sus síntomas son leves y hasta ahora se siente bien.

"No nos espantemos, miren, me voy a medir la temperatura, 36.1 así está, no he tenido calentura, la oxigenación es de 96", señaló.