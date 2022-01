Redim pide investigar cómo Mariana Rodríguez y Samuel García extrajeron a bebé del DIF

El polémico bebé de Mariana Rodríguez y Samuel García

MÉXICO.- A través de un comunicado, La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) pidió a Mariana Rodríguez, titular de la Oficina “AMAR a Nuevo León”, y al gobernador Samuel García no cosificar ni revictimizar a niños en adopción.

La adopción de un bebé de Mariana Rodríguez y Samuel García

Este fin de semana, Mariana Rodríguez anunció que obtuvo permiso para convivir con un bebé del DIF durante 48 horas. Al respecto, la Redim pidió que el niño no sea utilizado para obtener popularidad en redes sociales que se monetizan. También criticó la exposición excesiva de su imagen y reprobó las fotos publicadas del menor.

La Redim detalló que en algunas imágenes el bebé usaba colores de Movimiento Naranja. Al final, exhortó a las autoridades competentes a investigar el caso y el beneficio mediático y económico tras esta adopción.

“Este bebé está bajo responsabilidad jurídica del DIF local y precisamente por ello no puede ser expuesto de ninguna forma, pues se le revictimiza”, subrayó.

Antes de conocer este llamado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, expresó que son bienvenidas las críticas que recibió, por llevar a convivir a su casa un fin de semana, al bebé Emilio del DIF Capullos, pues afirmó que a raíz de esta "experiencia increíble" que él y su esposa Mariana vivieron con el niño, se tatuó en el corazón el compromiso de agilizar los trámites de adopción que hoy son lentos, complicados y tardíos, además de hacer del DIF estatal "el mejor de todo México".



Aunque hubo personas que elogiaron el gesto asumido por Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, de conseguir un permiso de convivencia de fin de semana con el pequeño Emilio, muchas otras voces calificaron el hecho como un acto propagandístico para desviar atención de los problemas de inseguridad, contaminación y agravamiento de la pandemia del Covid, entre otros.

Durante la rueda de prensa sobre actualización de la pandemia de covid-19, en la que hoy acompañó a la titular de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, el mandatario estatal comentó, "sobre el tema de Emilio yo lo que les puedo decir es que fue una experiencia increíble, llevo conviviendo con él un día y piquito, es sorprendente y me llena de orgullo decir que está en otro mundo, uno le ve los ojitos de sorpresa cuando ve a los perros, la tele, la luz, el patio…"



"Estamos muy contentos de tenerlo en tan sólo dos días. Ya Mariana no me pela, eso es un hecho, pero… lo digo en broma y muy contento", señaló el mandatario estatal y expuso que esto obviamente le ha hecho tener largas conversaciones con Mariana y con los tres procuradores del DIF, sobre todo con uno de ellos, "y me ha hecho abrir los ojos en el sentido de lo lento, complicado y tardío que es adoptar en Nuevo León".



Aseveró que actualmente pueden pasar dos o tres años, para que se concrete una adopción, "porque seguimos teniendo procesos arcaicos, lentos" con la intervención de cuatro o cinco instancias para determinar la capacidad jurídica del menor. "Debe ser en una y rápido ¿por qué cinco?, cuestionó.



García Sepúlveda puntualizó, "mi compromiso o mi vivencia de este fin de semana es que voy a convocar muy próximamente al Congreso (local), a mi amiga Graciela Buchannan que es experta en el tema, (ha sido) magistrada de lo familiar por muchos años, estoy con ella en pláticas y al menos vemos áreas de oportunidad en la competencia local para acelerar todo esto".



Posteriormente, señaló, irá con las bancadas federales de MC de la Cámara y el Senado, porque esto de las adopciones "es un tema universal que a todos nos llega y yo el compromiso de este fin de semana después de estar con Emilio, es que México y Nuevo León requieren un nuevo modelo de adopciones, por una sencilla razón, el interés superior de la niñez, está por encima de todo, y esos niñas y niños, hoy 325 en el DIF, merecen la mejor vida".



Y contra eso, enfatizó "aceptamos críticas, aceptamos todo, siempre y cuando el fin mayor sea darle al DIF herramientas para poder agilizar todos esos trámites y sobre todo, y mi compromiso es que el DIF de Nuevo León sea el mejor de México, eso es lo que ayer me tatué en el corazón y lo vamos a lograr, estoy seguro", concluyó el mandatario estatal.

Porque ella y Samuel García obtuvieron un permiso de convivencia familiar con un niño del DIF, quien vivirá con ellos durante el fin de semana. pic.twitter.com/VlUPPdeOj6 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 16, 2022

Mariana Rodríguez: "Me lo llevo, ¿no lo tiene en rubio?" pic.twitter.com/IfdKXchPdf — Simpsonito (@SimpsonitoMX) January 16, 2022

Samuel García y Mariana Rodríguez "adoptaron" a un bebé para ser padres un fin de semana 🤦🏾‍♀️ todo les celebran en redes, hacen puras mamadas por likes.



Es como tener a Los Polinesios gobernando un estado, qué coraje. — Carlos ballarta (@ballartaexiste) January 16, 2022

La felicidad del pequeño solo es por 48 hrs



Cuando vuelva a su realidad sera 1 bebe con secuelas. Los bebes sienten cuando pertenecen a 1 familia, @samuel_garcias y Mariana Rodríguez estan engañando a 1 infante mintiendole q ya tiene 1 hogar



#ConLosNiñosNo par de miserables pic.twitter.com/CpXAGDl8IT — Opinión General - YouTube (@OpinionGeneral3) January 16, 2022

No se a uds pero a mi esto si se me hace ya una BAJEZA por parte de SAMUEL GARCÍA y MARIANA RODRÍGUEZ. Sacar un permiso para llevarse a un niñito huérfano y enfermo el fin de semana a su casa y estarlo exponiendo así en REDES SOCIALES, creo que esto ya sobrepasa todos los límites pic.twitter.com/GJoyFmnJ34 — Doña Carmelita (@CarLon_2020) January 16, 2022