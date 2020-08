Bebé termina con cortada de 15 centímetros por cesárea; IMSS responde

PUEBLA.- Un bebé resultó con una cortada en la cabeza de 15 centímetros durante un alumbramiento por cesárea en la clínica La Margarita del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Puebla.

Mariel Carreón y Gerardo Muñoz, los padres del menor, dijeron que el caso no es un accidente, sino una negligencia médica.

De acuerdo con los testimonios que recogió el Periódico Central de Puebla, en un principio las enfermeras les dijeron que su hijo sufrió una leve cortadura de tres centímetros. Sin embargo, la herida fue más grave.

La madre fue diagnosticada con probable Covid y no pudo ver a su bebé hasta días después, por lo que no se dio cuenta inmediatamente de la cortada. Por su parte, el padre dice que el hospital no les quiso decir el nombre del médico responsable.

IMSS responde

A través de un comunicado, el IMSS aceptó que fue una lesión accidental en la piel de 15 centímetros. También aseguró que se mantuvo informado al padre del menor sobre su estado de salud.