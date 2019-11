Beneficiadas con millones

En el pasado les dieron apoyo a organizaciones

CIUDAD DE MÉXICO.— Las organizaciones campesinas que protestaron frente a San Lázaro para exigir más recursos del gobierno federal recibieron miles de millones de pesos en apoyos el trienio pasado gracias a un acuerdo con la administración anterior, según un documento interno de la entonces Secretaría de Desarrollo Social que difundió Animal Político.

El portal noticioso indica que el documento, titulado “Acuerdos con Organizaciones de la Sociedad Civil”, detalla que los recursos entregados a diez organizaciones campesinas consideradas las “principales gestoras” crecieron 150 por ciento de 2016 a 2018.

Aunque el documento no explica el criterio para considerarlas “principales gestoras”, lo ilustra con fotografías de las protestas y plantones de estas organizaciones afuera de las instalaciones de la Sedesol.

Las organizaciones consideradas principales gestoras son Movimiento Antorchista, el Frente Auténtico del Campo, que agrupa a Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc) y Movimiento Social por la Tierra (MST). Estas cinco recibían alrededor del 70 por ciento de los apoyos.

El resto de las organizaciones que fueron beneficiadas son la Unión General Obrera Campesina y Popular, Comité de Defensa Ciudadana, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos “José López Domínguez”, Coordinadora Nacional Plan de Anaya y el Movimiento de Comunidades Indígenas y Pueblos.

Organizaciones encabezadas por Antorcha Campesina exigían mayores recursos.

Los campesinos que llegaron a Ciudad de México demandan obras de infraestructura

Recortes

Las organizaciones campesinas reclaman recortes a los apoyos al campo, entre ellos los del ramo 23.

Sin intermediarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su gobierno no usará intermediarios para entregar recursos a los campesinos. “Imagínense cuánto se les daba a las organizaciones campesinas. Por respeto no lo hemos dicho, porque no queremos la confrontación. Que se entienda que esto ya cambió”, dijo.