Bill Gates: La humanidad no está lista para otra pandemia

Advierte de retroceso en la vacunación infantil y ampliación en la brecha educativa entre ricos y pobres

CIUDAD DE MÉXICO.- La humanidad no está lista para afrontar otra pandemia, sobre todo si no se realizan los esfuerzos necesarios para producir vacunas a un ritmo más acelerado, señaló Bill Gates, fundador de Microsoft.

Esto, de acuerdo con un nuevo informe de la Fundación Bill y Melinda Gates publicado el pasado lunes.

En el texto, indicó que está "un poco preocupado de que actualmente se preste menos atención de la que esperaba a la preparación para responder a la pandemia".

Por medio de un "exhaustivo análisis en el progreso mundial sobre el desarrollo y acceso a las vacunas, la reducción de la pobreza y otros problemas de salud", el reporte señaló que la pandemia del Covid propició la aparición de un retroceso importante en las tasas de vacunación infantil cotidianas.

Se amplía la brecha entre ricos y pobres

Además, amplió la brecha educativa entre las naciones pobres y ricas y aumentó las inequidades en el acceso a los servicios de salud.

El reporte de la Fundación Bill y Melinda Gates también es un llamado a líderes mundiales para que realicen una serie de inversiones a largo plazo que permitan el desarrollo y fabricación de vacunas.

También para mejorar la infraestructura de salud pública, sobre todo en aquellas naciones con bajos ingresos.

Asimismo, Mark Suzman, actual director ejecutivo de la fundación, señaló en una charla con medios que la mayoría de los países con alto poder adquisitivo que vacunaron a la mayoría de su población verán una recuperación del ingreso per cápita anterior a la crisis "este año".

Sin embargo, añadió, dos tercios de los países en desarrollo seguirán por debajo de sus indicadores de 2019.

"La próxima pandemia será 10 veces peor"

Cabe señalar que Bill Gates es uno de los personajes en la industria de tecnología más involucrados en el tema del coronavirus.

Hace años, en una charla, advirtió sobre una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo y, por lo que alertó, debemos aprender de la situación actual y estar preparados pues "la próxima pandemia será 10 veces peor".

En una entrevista que Gates concedió a un medio alemán, compartió que la humanidad no está preparada para la próxima contingencia sanitaria.

"Esta pandemia es mala, pero una futura podría ser 10 veces más grave", dijo el empresario.

¿Cuándo ocurriría la siguiente pandemia?

Instó a los gobiernos a proteger a sus ciudadanos contra posibles nuevas enfermedades y a las personas a aprender de lo que estamos viviendo.

Además, dijo que si se quiere detener la próxima pandemia será necesario gastar decenas de miles de millones de dólares al año.

Si bien Gates no compartió fechas estimadas, en entrevista con "Financial Times" en abril de 2020 dijo que ocurrirá un brote viral similar cada 20 años "o menos si es que no aprendemos la lección".