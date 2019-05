Blindaje TPS Ultraligero, protección a la medida de tu automóvil

México es un país con un índice de inseguridad alto por lo que es preferible estar protegido en su totalidad. Actualmente, las innovaciones de TPS en la industria del blindaje facilitan la seguridad con el nuevo nivel de blindaje TPS Ultraligero.

Blindaje accesible para todos

La delincuencia incrementada, principalmente en la Ciudad de México, ha propiciado el crecimiento de la industria del blindaje como una solución de protección para las amas de casa, estudiantes, empresarios, políticos y ciudadanos.

Pensando en una seguridad más accesible, se creó el blindaje TPS Ultraligero con menor peso en relación con el precio y calidad; además ofrece un amplio inventario en entrega inmediata.

Cuenta con mejoras en innovación de materiales para que pueda manejarse con mayor estabilidad, no llamar la atención y estar siempre protegido de cualquier asalto urbano.

Ventajas del TPS Ultraligero

Son los únicos en ofrecer garantía por escrito defensa a defensa de por 2 años o 40,000 kilómetros.

Ofrece mantenimiento preventivo ya que los vehículos pierden este beneficio de agencia al ser blindados y TPS Armoring cubre la garantía de mantenimiento en vehículos nuevos, cuenta con garantía en blindaje por 4 años en materiales sintéticos y 3 años en materiales transparentes (cristales blindados) para este nivel.

Orientación personalizada

TPS Armoring orienta a sus clientes en la compra del vehículo blindado de acuerdo a las necesidades que se rigen por las normas internacionales:

-CEN 1063 (EUROPA)

-NIJ 0108.01 (E.U.A)

-NOM 142 SCFI 2000 (MÉXICO)

Gracias a sus 25 años de experiencia en el blindaje automotriz y a los 31 casos de éxito comprobados, salvaguardando la integridad de las personas donde todas han salido ilesas y con vida.

TPS Armoring ha producido alrededor de 5,500 vehículos blindados en su historia de cualquier marca premium, comercial, tracto camiones y vehículos tácticos.

Niveles de blindaje de TPS Armoring

-TPS Ultraligero Nivel III Anti Asalto urbano (hasta .357 MAGNUM 158 GR)

-Ultra Protección Nivel III Plus Anti Asalto (hasta .44 MAGNUM 240 GR)

-Nivel IV Plus Anti Secuestro (hasta 5.56X45 62 GR- AR-15)

-Nivel V Plus Anti Atentado (hasta 7.62 X 51 147)



Mantenimiento

Y TPS Xpress que es el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos blindados para atender 100 unidades de forma simultánea en sus diferentes talleres con una superficie de 5,000 m2 ubicados en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Cancún y Torreón con servicio en sitio o servicio a domicilio todos los día del año con disponibilidad de horario.

Cursos y renta de automóviles

TPS Armoring también ofrece cursos de manejo a nivel nacional de vehículos blindados, otro área de negocio que pone a disposición de sus clientes es la renta de vehículos blindados y sin blindar a nivel nacional con sus servicios de transfer, renta de vehículo con chofer y traslado de vehículos.

Redes sociales y contacto

Facebook oficial: TPS Armoring

Twitter: TPS Oficial

Linkedin: Company TPS Armoring



Teléfonos

Ciudad de México: (55) 5359-8059

Monterrey: (81) 8124-6666

Guadalajara: (33)1202-2388

Cancún: 998 860-6692