Boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey: Dinero incautado, polémica e invitados

MÉXICO.- Paola Félix Díaz, secretaria de Turismo de Ciudad de México, se quedó sin trabajo tras asistir a la boda del fiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto y la consejera electoral Carla Humphrey, que se realizó en el hotel Santo Domingo, en Antigua, Guatemala.

De acuerdo con el periodista Federico Arreola en su columna publicada en SDP, "La tercera boda embrujada en tiempos de la 4T genera nueva crisis política", se casaron en Guatemala para que México no se enterara, porque querían una boda discreta.

Sin embargo, no contaban con que Félix Díaz se vería inmiscuida en un escándalo en el Aeropuerto de Guatemala por la incautación de 35 mil dólares en efectivo transportados en el avión en el que viajaba.

Este domingo las llamas se avivaron cuando el diario Reforma reveló en su edición y portada, a partir documentos y testimonios, que Félix Díaz y su esposo, Jorge Rizo, viajaron a la boda en avión privado, algo mal visto por el código de ética de la 4T.

Según el medio, era viernes 5 de noviembre por la tarde cuando llegaron en el avión XA-MHA, donde también estaban Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño de El Universal, su esposa Perla Díaz, así como el productor Alejandro Gou y cuatro amigos más de Ealy Ortiz.

“Cuando arribaron al aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala, los agentes Adán López y Milvia Hernández advirtieron que en una bolsa multicolor estaban 35 mil dólares repartidos en 7 sobres blancos, con fajos de 50 billetes de 100 dólares cada uno, que habían sido omitidos injustificadamente en la boleta de declaración 847431”, aparece en la primera plana de Reforma.

Aunque también trascendió que la aeronave era propiedad del dueño de El Universal, este 7 de noviembre el medio “La Política Online” publicó un artículo en donde se señala que él fue quien rentó el avión y abre la pregunta: "¿Qué hacía la funcionaria viajando con su amigo el productor, en un avión pagado por un empresario mediático?".

El sitio web agrega que Ealy Ortíz suele utilizar la flota de aviones de FlyMex, aunque algunos funcionarios de la 4T dicen que incluso es socio de esa compañía.

El diario Reforma comunicó que según la declaración ante el Ministerio Público de la Unidad Especial contra Delitos en Aeropuertos y Aeródromos, los técnicos en investigaciones criminalísticas Carlos Enrique Blanco y César Leonardo Navarro y los agentes Adán López y Milvia Hernández siguieron con la incautación del efectivo, ésto porque se violaba la Ley de Lavado de Dinero de Guatemala.

Esta legislación indica en su artículo 25 que deben declararse cantidades que superen los 10 mil dólares en efectivo.

Asimismo, Erika Telich, quien dijo trabajar para Ealy Ortiz con la función de coordinar viajes y reservar hoteles, habría expresado ante las autoridades guatemaltecas que el dinero que portaba pertenecía al dueño de El Universal y que además se iba a utilizar para atención médica en Los Ángeles, a donde viajarían el próximo lunes desde Guatemala.

Telich indicó que el motivo de viaje era asistir a la boda del matrimonio “Romano Salinas”.

No obstante, Reforma agrega que la boda a la que acudieron fue a la de Nieto y Humphrey. Los apellidos Romano Salinas corresponden a familiares de Humphrey y habrían sido mencionados para encubrir a los funcionarios, pues Nieto es titular de la UIF de Hacienda.

Este grupo estuvo retenido por más de cinco horas en el aeropuerto hasta que Alejandro Santos, acreditado como funcionario de la Embajada de México en Guatemala, acudió en su auxilio.

Tras la justificación de Telich, los dejaron en libertad. Sin embargo, el efectivo quedó incautado y las autoridades le solicitaron que vaya a reclamarlo a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Otros Activos.

El incidente corrió como pólvora y las redes sociales se enteraron de esta polémica boda, por lo que Félix Díaz ofreció su renuncia al cargo, misma que aceptó la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum pues, dijo, este comportamiento no corresponde a la “política de austeridad republicana” de su gobierno.

“Es más creíble la versión de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de inmediato la despidió. Paola Félix ya había protagonizado un mini escándalo cuando se casó en fiesta multitudinaria en los tiempos duros del covid”, añade Arreola en su columna.

Félix Díaz apenas había asumido el cargo el 1 de octubre mientras que Alejandro Gou, quien también viajaba a Guatemala, fue el productor del desfile de Día de Muertos.

A la boda habrían acudido alrededor de 300 invitados, entre los que estuvieron, según el periodista:

Habrían cenado carpaccio con aguacate, tártara de atún, ravioles, asado de tira y robalo crujiente.

Arreola también mencionó que a los invitados se les pidió no hablar de la boda para que en México nadie se enterara. Sin embargo, este domingo, es el escándalo político que se apoderó de las redes sociales.

Si las autoridades de Guatemala no detienen a los tripulantes por el dinero no declarado, no nos hubiéramos enterado y Paola Félix seguiría siendo alta funcionaria del gobierno de @Claudiashein.



Viajaba con Alejandro Grou, a quien le dio contrato sin licitar, al puro estilo 4T.