MÉXICO.— Como parte de su estrategia, la empresa Suzuki México se le ocurrió contratar al comediante Chumel Torres, para promocionar su camioneta Ertiga que pronto estará a la venta.

Pero esta idea no fue del todo acertada, ya que los usuarios de redes sociales optaron por amenazar a la automotriz con dejar de adquirir sus productos, debido a la campaña publicitaria que, recién lanzaron de la mano con Chumel Torres.

Posiblemente, los anunciantes pensaron que, sería una idea genial, pero sucedió todo lo contrario.

Desde que la empresa japonesa lanzó el comercial del vehículo familiar, a los usuarios de redes, les desagradó la idea de que un comediante que basa sus opiniones en noticias falsas, además quien abiertamente se ha declarado anti4T, saliera a promocionar la marca.

Ante lo sucedido, en Twitter de inmediato usuarios mostraron su molestia haciendo un llamado a bloquear el anuncio de la automotriz.

Sin embargo, algunos usuarios optaron por apoyar la iniciativa y bloquear en redes sociales tanto a Chumel como a la marca.

Básicamente por las opinión que tiene o ejerce Chumel sobre algunos temas; aunque también se le critica de generar noticias falsas como el reciente caso de #longanizagate, en el que se sumó a las descalificaciones contra el gobierno de López Obrador, sin embargo, una vez más resultaron falsas las acusaciones.

Aquí algunas de las opiniones de los usuarios en redes, sobre el comercial donde Chumuel Torres afirma que, la camioneta Ertiga es muy buena, y que tiene muchas ventajas, y que lo mejor de todo es que “caben todo tipo de familias”:

¿Neta, Suzuki? ¿Promoviendo un coche FAMILIAR con alguien que no tiene respeto por nadie, que no respeta las CREENCIAS de la mayoría de los mexicanos, que habla mal de MÉXICO y que usa un lenguaje que no queremos para los PEQUEÑOS de la familia?

¡¿NETA?!#ErtigaParaCadaFamilia pic.twitter.com/slx83mtfaU