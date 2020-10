Botón de emergencia en Jalisco: todo cerrado a partir de las 7 de la noche

GUADALAJARA .- Ante el incremento de contagios de Covid-19 en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro activó el botón de emergencia que entró en vigor anoche y se extenderá durante 14 días.

Se busca reducir las actividades económicas y sociales durante las noches y los fines de semana, con el propósito de disminuir la movilidad hasta 40%.

Según el mandatario, el aumento de contagios se ha dado por el incremento de actividades sociales y recreativas, por lo que, a petición de los empresarios se modificaron las condiciones del botón de emergencia para tratar de afectar lo menos posible a la industria y el comercio.

Así, entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre, de lunes a viernes se suspenderán la mayoría de las actividades en todo el estado —a excepción de Puerto Vallarta— de las 19 horas a las 6 horas del día siguiente, mientras que los fines de semana el paro iniciará a las 6 horas del sábado y terminará a las 6 horas del lunes.

En el primer día del #BotónDeEmergencia activado, gran parte de la ciudadanía atendió el llamado de corresponsabilidad y... Publicado por Enrique Alfaro Ramírez en Viernes, 30 de octubre de 2020

En Puerto Vallarta, la suspensión será de lunes a domingo, de las 20:30 horas a las 6 horas del día siguiente. A excepción de la industria y hoteles, las actividades que deberán parar son las económicas, comerciales y de servicios, cualquier servicio técnico, plazas, centros y corredores comerciales, tiendas de autoservicio, clubes de precio y tiendas departamentales, mercados públicos y tianguis, oficinas corporativas, actividades culturales, recreativas y deportivas, unidades deportivas, así como actividades y ceremonias religiosas.

Prohíben reuniones en Jalisco

Además están prohibidas las reuniones de más de 10 personas y los eventos sociales privados; en tanto, el transporte público dejará de operar a las 21 horas y reanudará labores a las 5:30 horas del día siguiente. Los servicios de plataformas de transporte de personas, como Uber, cerrarán sus aplicaciones en el mismo horario.

Sólo podrán operar con normalidad los servicios hospitalarios y equipos médicos, farmacias, clínicas, laboratorios y veterinarias, tiendas de conveniencia y abarrotes, industria, servicios de seguridad, equipos de auxilio y protección civil, servicios básicos de energía, agua y telecomunicaciones, paquetería, gasolinerías y gaseras, ajustadores de aseguradoras, servicios de taxis convencionales, servicios a domicilio de restaurantes, servicios funerarios, aeropuertos y terminales de autobuses. Para inhibir las fiestas privadas, la Secretaría de Seguridad del estado reforzará los operativos de alcoholimetría.

El gobernador indicó que no se trata de estar persiguiendo a las personas que hacen fiestas, sino de que todos entiendan que no es momento de hacerlas. Aclaró que no se trata de un toque de queda, pues las personas podrán estar en la vía pública en cualquier momento. En la entidad hay un acumulado de 89 mil 988 casos de Covid-19 y 3 mil 967 defunciones; tan sólo el martes se registraron 904 contagios y 46 muertes, algo que no había ocurrido a lo largo de la pandemia.

