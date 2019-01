Breves de la república

Jalisco

Se queman las llantas

Un avión de Aeroméxico fue desalojado de emergencia sin que se reporten lesionados, cuando al aterrizar en Guadalajara se incendiaron sus neumáticos, informó la aerolínea en un comunicado.

Atraen caso de estudiantes

La PGR atrajo el caso de la desaparición de tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), tal como lo recomienda el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Veracruz

Dos ejecutados

Dos personas fueron ejecutadas en diferentes puntos de Veracruz . En ambos casos no hubo detenciones. En la ciudad de Córdoba, una joven mujer embarazada fue localizada sin vida sobre las vías del tren. En tanto, en Minatitlán, Dolores Gama de la Cruz, de 55 años, acudió con su madre a un laboratorio clínico, cuando se encontraba en la sala de espera fue baleado por un sujeto, quien luego de la agresión se dio a la fuga.

Guanajuato

Jornada violenta

Ayer se registró una jornada violenta con al menos 23 ejecutados en nueve municipios de la entidad. Solo en Valle de Santiago fueron ultimados seis integrantes de una familia en el interior de una bodega de granos.

Nuevo León

Denuncia robo de un regalo

Un padre de familia, de 27 años de edad, decidió hacer una publicación en Facebook donde expuso detalles de un robo en su hogar, destacando un artículo: un carro eléctrico montable que recientemente habían regalado a su hijo.

Oaxaca

Muere niña de un disparo

Vivian Michelle, de 7 años de edad y quien recibió un disparo en la cabeza el 31 de diciembre en Santa María Petapa, falleció la mañana de ayer, informó su padre. “Su cuerpecito ya no funcionaba con los medicamentos que tenía y que prácticamente eran más fuertes, su cuerpo no mandaba señales, sus órganos no funcionaban al cien, prácticamente tenía muerte cerebral”, dijo Fernando López Fuentes.

Ciudad de México

Sin alzas al transporte

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, aseguró que el transporte público que administra el gobierno capitalino, entre ellos Metro, Metrobús, Trolebús y RTP, no incrementará sus tarifas este 2019. La mandataria afirmó que el Metro es uno de los más baratos del mundo, además de que los transportes eléctricos han mantenido sus precios.— Excélsior y Notimex