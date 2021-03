"Brozo" da mensaje "feminista" y le recuerdan a sus secretarias (vídeo)

MÉXICO.- Una invitación de Víctor Trujillo, mejor conocido por su papel como el payaso “Brozo”, recibió una ola de críticas luego de que el comunicador llamó a las mujeres a manifestarse en las marchas feministas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, “Brozo” apareció con Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional, con un mensaje para las mujeres.

“A todas las mujeres, absolutamente a todas, porque no hay una que no ame les mando un saludo. Estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren. Feliz ocho de marzo. ¡Marchen!”, dijo.

¡Este lunes marcha en persona o en tu celular! #Marcha8M



Aqui con @brozoxmiswebs y un mensaje para el #8Marzo 🤜🤛 pic.twitter.com/6sT0LYgGJe — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) March 8, 2021

¿”Brozo” es hipócrita?

Los internautas acusaron a Brozo de doble moral y le recordaron a las “secretarias” en sus programas, quienes solían aparecer con poca ropa. Incluso compartieron fotos de las escenas de su programa “El Mañanero” en las que aparece rodeando a un grupo de mujeres.

“Vicente Fox, el que les dijo ‘lavadoras con patas’ a las mujeres, ahora es feminista. Brozo, el que siempre denigró a las mujeres en su programa, ahora es feminista. Felipe Calderón, su sexenio fue el que más feminicidios hubo, ahora es feminista. Bola de hipócritas”, escribió la usuaria @Junnelibers.

Brozo feminista y abrazado por la derecha. Lo bueno es que él cuestiona al poder y respeta a la mujer.

Ejemplos claros de su coherencia 👇 pic.twitter.com/tNMQfBIdX5 — Marisa Soviética 🤎🦭 (@MargmGudi) March 8, 2021

¿Por qué “Brozo” invitó al movimiento feminista?

La polémica se desató luego de que en su programa “Tenebrozo”, el comunicador recibió a Beatriz Paredes y a Kenia López Rabadán.

En el programa, Beatriz arremetió en contra de la postura del presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre el caso de Félix Salgado Macedonio.

Las reacciones a la tendencia "Brozo"

"Brozo" apareció entre las principales tendencias de Twitter este ocho de marzo y estas fueron algunas de las reacciones.

Y de pronto, la derecha se volvió "feminista". Ahora resulta que hasta Brozo, que utilizaba la imagen de la mujer como objeto sexualizado en sus programas de televisión, es ahora "feministo".



Tanta hipocresía revuelve las tripas. 🤮 https://t.co/Gv816smYs0 — manuel hernández borbolla (@manuelhborbolla) March 8, 2021

Me imagino que aparición de Brozo (junto a senadora panista que lucha fervientemente contra el aborto) pidiéndole a las mujeres que se manifiesten hoy #DiaInternacionalDeLaMujer es un acto de hipocresía, ¿no?



Digo, Brozo, que durante años denigró en sus programas a las mujeres. — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) March 8, 2021