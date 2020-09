Buscan a María en Sonora; su esposo es el principal sospechoso

SONORA.- Elementos de cinco Bases Operativas del Sur del Estado de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), mantienen operativos de búsqueda para localizar a María Olivia Borbón Valenzuela, en coordinación con otras corporaciones, informó la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora.

Participan agentes de la dependencia de Álamos, Quiriego, Etchojoa, Navojoa y Navojoa Abigeatos, con oficiales de la Policía Estatal de Seguridad (PESP), Policía Municipal de Álamos y Protección Civil.

Desde que se recibió la denuncia por la desaparición de María Olivia en agosto pasado, se mantienen acciones de búsqueda en Álamos, el área serrana y varias zonas del Sur del Estado, llegando a participar un estado de fuerza de 60 elementos en 17 vehículos, comunicó.

La privaron de su liberad

Las investigaciones están dentro del delito de privación ilegal de la libertad agravada, donde figura como imputado Jesús Raymundo "N.", para quien la Fiscalía de Sonora obtuvo, el pasado 2 de septiembre, la vinculación a proceso y prisión preventiva.

En la carpeta de investigación, integrada por el Agente del Ministerio Público, se estableció con datos de pruebas y testimoniales, que el imputado recogió a su esposa el 22 de agosto de este año en una central de autobuses en Navojoa.

A partir de ahí la mantuvo incomunicada, se la llevó en un vehículo al rancho Tres Marías, Álamos, donde la retuvo contra su voluntad, posteriormente la trasladó al predio El Retiro.

No encuentran a María

Desde ese momento se desconoce su paradero y se encuentra desaparecida, por lo que personal de la Fiscalía de Justicia, en coordinación con elementos municipales, estatales y otras instituciones locales y del Estado están en su búsqueda.

La familia de María Olivia Borbón Valenzuela publicó un mensaje en redes sociales para solicitar ayuda en la búsqueda.

"Hoy hace un mes que mi esposo me desapareció forzosamente en el rancho Tres Marías, municipio de #Álamos, #Sonora". Mi hijo y un amigo de él, vieron cómo me golpeaba, y amenazada con pistola me llevó al monte. Él está detenido y no da razón de mi paradero, se agregó. "Ayúdenme a darle paz a mi familia, mi madre aún llora por mi, esperando mi regreso. Me quiere #Viva o #Muerta".