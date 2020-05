Buscan que López-Gatell comparezca ante Congreso por cifras de Covid-19

MÉXICO.- El senador Manuel Añorve Baños informó que "vamos a citar a comparecer en la Comisión Permanente, a (Hugo) López-Gatell, (subsecretario de Salud), ante toda la serie de críticas en el ámbito internacional por prestigiados periódicos" que señalan diferencias en las cifras de contagios y decesos por Covid-19.

"Estoy seguro que estas aclaraciones tiene que hacerlas en la Comisión Permanente, López-Gatell, pero particularmente esto ha generado confusión y obviamente que la prensa internacional nos esté señalando de estar cubriendo el número, desgraciadamente, el número de fallecidos, y sobre todo el número de contagiados", expresó.

En entrevista, el legislador del PRI se refirió a publicaciones de los periódicos The New York Times y El País, y opinó: "obviamente quien ha generado la confusión es López-Gatell, porque en esa contradicción de cifras y de acciones pues genera lo que dice el clásico, el 'sospechosismo'".

"Por un lado, cuando existían fallecimientos por neumonía atípica, no los cuantificaban en el número de fallecidos desgraciadamente por Covid-19. Casi un mes después o mes y medio después empezó a reconocer que sí se tenían que cuantificar".

López-Gatell, de la noche a la mañana, señaló que tenía que multiplicarse por 8.9 con el programa Centinela, quienes tenían ya el Covid, y eso debería haberlo dicho desde un principio que inició la pandemia, consideró.

Aseguró que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud está mandando mensajes que confunden, que la curva se está aplanando cuando en todos lados el crecimiento, "y hablo del país", del Covid-19 sigue a la alza.

El legislador también consideró que mientras el Gobierno Federal no haga pruebas rápidas y universales "por supuesto que muchísima gente no puede llegar a los hospitales; se queda en su casa, sin poder saber si tiene o no Covid".

"Y sobre todo, lo más grave, son los asintomáticos, que pueden andar en la calle haciendo una vida normal y trasladando el virus hacia otras personas y trasladándolo hasta de buena fe.

"López-Gatell ha generado muchas confusiones y necesita ir a la Comisión Permanente para aclararlas", finalizó.