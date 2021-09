"Busco trabajo Conacyt": Petición y polémica cimbran las redes sociales

"#BuscoTrabajo Conacyt" se vuelve tendencia en redes sociales

MÉXICO.- Científicos e investigadores contratados bajo el régimen Programas Cátedras Conacyt manifiestan que existe incertidumbre laboral, a través de la etiqueta "#Buscotrabajo" en redes sociales, pues en el recién creado Estatuto de Personal Académico que establece los derechos y obligaciones de carácter académico del personal, se advierte que para permanecer en dicho programa se evaluará "su inserción laboral en la institución receptora o en cualquier otra".

#BuscoTrabajo Doctor en Sociología. SNI 1. Especialista en sociología de grupos armados, violencia criminal y política de drogas. Experiencia en investigación, docencia, vinculación y difusión. Catedrático @Conacyt_MX

Así, decenas de académicos han compartido su experiencia académica y laboral con la advertencia: "Para conservar mi empleo tengo que buscar empleo".

El pasado 26 de agosto el Conacyt publicó el comunicado 236 en el que informa que se realizaron "mejoras en los derechos y garantías laborales" "encaminadas a impulsar el desarrollo profesional" de los investigadores del Programa Cátedras Conacyt.

¿Cómo funciona el Programa Cátedras Conacyt?

El Programa Cátedras Conacyt depende del presupuesto federal asignado al Consejo, en un rubro vinculado con el personal de confianza y con el objetivo de "tener claridad" se realizaron nuevos Lineamientos y se creó el nuevo Estatuto del Personal Académico (EPA), los cuales fueron aprobados por la Junta de Gobierno del Conacyt. De acuerdo con el Conacyt "los instrumentos que guiaban el Programa Cátedras Conacyt daban pie a la toma discrecional de decisiones".

Por ello, "era necesario revisar la normativa y darle un orden". Y que si bien se busca "facilitar la continuidad "de los catedráticos "la nueva normativa establece que tienen el compromiso de "promover su inserción laboral en la Institución Receptora o en alguna otra".

Actualmente existen 1273 cátedras contratada con un salario de alrededor de 30 mil pesos mensuales, de las cuales 315 integran el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracátedras), creado para negociar un contrato colectivo de trabajo, negociación que no se ha dado.

"El Estatuto lo que dice es que debemos procurar la inserción receptora a la que estamos comisionados o en cualquier otra, y esto será parte en la evaluación anual para la que se considera la permanencia en el Programa. Es decir, lo que se nos está diciendo es que somos trabajadores con condiciones de permanencia y por eso nos piden que busquemos otro trabajo porque en el Conacyt no hay certidumbre laboral y el problema es que nosotros realizamos proyectos de conocimientos que generan resultados en dos o tres años, por lo que no sólo lesiona nuestros derechos laborales, también lesiona el desarrollo de nuestros proyectos científicos" , dice la Dra. Carolina Robledo, Catedrática Conacyt, comisionada al Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (CISINAH, hoy CIESAS) y secretaria de prensa del Siintracátedras.

Reconoce precariedad del programa

Y añade: "El Programa existe desde 2014 y la actual directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, reconoció la precariedad de nuestros contratos y se comprometió a solucionar el problema. De modo que la solución que encontraron es decirnos que las instituciones a las que estamos comisionados nos contraten, pero no es tan fácil, pues en los casi 7 años de existencia del Programa el número de cátedras que han sido absorbidos por una plaza formal en las instituciones es muy bajo, no debe ser más del 5%. Las universidades, los centros públicos de investigación, las instituciones académicas no tienen manera de abrir plazas, por eso se creó este programa".

En el Capítulo Tercero, sobre la Permanencia, el Artículo 10 establece que el Programa estará condicionada al cumplimiento del Programa de Trabajo, así como de los criterios establecidos en el presente Estatuto, en los Lineamientos, en la normativa interna de carácter general aplicable a todo el personal del Consejo y en los demás ordenamientos legales y disposiciones normativas aplicables. Y en el Artículo 11 se determina que el Comité Directivo llevará a cabo distintas evaluaciones anuales para "identificar el grado de desarrollo profesional" y "el cumplimiento de los objetivos y metas", y se evaluará "en particular la relativa a procurar su inserción laboral en la Institución Receptora o en cualquier otra", y la "permanencia del Personal de Cátedra Conacyt en el Programa estará condicionada al resultado satisfactorio de la evaluación a la que se refiere esta fracción".

"#Buscotrabajo"

En redes sociales se ha posicionado la tendencia "#Buscotrabajo" y los investigadores han insistido en señalar que las Cátedras Conacyt no es una beca, sino un trabajo con plaza indefinida y que los lineamientos, modificados "de forma unilateral" incluyen requisitos tales como demostrar que se está procurando la inserción laboral, mientras se trabaja para Conacyt.