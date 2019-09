Búsqueda de “Comandante Borolas” en Google lleva a Felipe Calderón

MÉXICO.- Si se busca en Google “Comandante Borolas”, los resultados muestran la biografía del expresidente Felipe Calderón. Un error causado tras unas declaraciones del 23 de agosto de Andrés Manuel López Obrador.

Durante una conferencia mañanera, en la zona militar 30 de Villahermosa, el Presidente recordó cuando Felipe Calderón fue a Michoacán y le declaró la guerra al crimen organizado.

Poco después, Felipe Calderón respondió vía Twitter que “a él no le quedaba el saco, pero que a otros el cargo les quedaba grande”, en referencia a la ola de violencia que se vive en el país.

Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande.