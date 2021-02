Cabeza de Vaca: No tengo miedo

“Eso de quedarme callado no se me da”, puntualiza

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas (El Universal).— Al presidir en Tampico un evento con empresarios del sur de Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que “eso de agachar la cabeza y quedarme callado ante un gobierno federal, sin razón, no se me da”.

Durante su discurso se refirió al tema del desafuero: “Me han preguntado, seguramente ustedes se han preguntado, por todas las noticias que han surgido por ahí, ¿no tienes miedo?, y les contesto: si no tuve miedo para enfrentar a un régimen que llevaba 86 años, no tuve miedo para poder enfrentar a grupos criminales que tenían sometido a Tamaulipas, ¿ustedes creen que yo voy a tener miedo a un sistema político que quiere someter a Tamaulipas? Eso no va a pasar ni hoy ni mañana”.

“El único miedo que tengo es que mañana mis hijos y mis hijas me reclamen y me digan: ‘¿por qué no diste la batalla y nos estás entregando un México sometido?’ Ese es el verdadero miedo que tengo, pero a mí no me va a pasar, voy a sacar adelante a Tamaulipas”.

Dijo que la Federación se enoja porque el gobierno del Estado metió una controversia constitucional para defender las energías limpias, porque evidenciaron a la CFE en el caso de un documento apócrifo para justificar una falla en el apagón masivo “y porque levantamos la voz y decimos las cosas de frente, como norteños”.

Respaldo del PAN

Mientras el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Luis René Cantú, señaló el respaldo total a García Cabeza de Vaca, en el PRI estatal indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá sustentar sus acusaciones con pruebas.

Ni de un lado ni del otro

“En el PRI nunca estaremos de acuerdo en el manejo faccioso de la procuración de justicia pero tampoco avalaremos que se afecten impunemente los intereses de los tamaulipecos”.