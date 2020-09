Cada vez más mexicanos eligen la educación virtual

La educación forma parte fundamental del desarrollo efectivo del ser humano. Con el pasar del tiempo vemos la gran importancia que tiene para la sociedad en general. Pero, ¿Cuál es el mejor sistema educativo de México? Aun cuando es uno de los países latinoamericanos con mejores estructuras universitarias, el crecimiento de la educación en línea ha crecido significativamente. Veamos las razones por las que cada vez más mexicanos eligen la herramienta virtual como medio de formación profesional.

La educación antes y después del COVID-19

Desde antes de la pandemia, la educación online se ha presentado como un medio efectivo para adquirir una profesión. Este método no solo permite que el estudiante tenga una buena formación sino también abre camino para que pueda ejercer sus habilidades de forma inmediata.

Esta herramienta es de gran utilidad para quienes tienen un trabajo de tiempo completo pero desean adquirir también una formación profesional, o ampliar sus conocimientos. De esa manera, se amplia y mejora su currículum sin tener que pasar todo un día sentado en un escritorio de la universidad.

Luego de que el COVID-19 llegara al país, se hizo necesario que las instituciones educativas habilitaran el sistema virtual. Gracias a esto, los mexicanos tienen la oportunidad de seguir instruyéndose desde casa. No hay riesgos de contagio y el estudiante sigue adquiriendo los conocimientos tal cual antes de la pandemia.

Es en este momento cuando se pone a prueba el sistema educativo de México pues este tuvo que hacer un cambio drástico para poder seguir brindando el servicio a los ciudadanos. Sin duda uno de los retos ha sido la falta de conectividad y la poca preparación de los docentes en herramientas digitales. ¿Quiere decir que ahora el sistema educativo mexicano es deficiente? Claro que no.

Herramientas digitales y de soporte para la educación virtual en México

El crecimiento de la educación en línea en los últimos años ha logrado que los estudiantes adquieran un compromiso con su formación. De manera que se nota un acercamiento de los usuarios con nuevas oportunidades a las que seguramente hace unos años era imposible. Ya no importa ubicación geográfica, tiempo o disponibilidad académica. Ahora es posible que todos los mexicanos tengan una profesión, si así lo quieren.

Es la educación a distancia vía internet la que permite que todos tengan las herramientas necesarias para alcanzar un proceso de enseñanza y aprendizaje efectivo. Gracias a esto no solo se mejora la comunicación entre los estudiantes y docentes, sino también se incentiva a la interacción y lazos colaborativos. Es notable la retroalimentación por este medio con el fin de compartir conocimientos y construir una sociedad mexicana más educada.

Dentro de la educación virtual se hacen uso de diferentes materiales que colaboran para un resultado efectivo. Es así como plataformas virtuales, libros digitales, videoconferencias, apuntes online, videos y foros se vuelven las herramientas más importantes en el proceso de formación educativa.

Todo esto demuestra que la educación virtual es más económica. Y es que el alumnado no requiere de un material impreso, por lo que estos gastos quedan eliminados del presupuesto. Aunado a eso, no hay costos en transporte ni demás gastos propios de la educación tradicional. Sin duda, quedarnos con el sistema virtual educativo es una gran decisión.

Obstáculos de la educación virtual en México

Por supuesto, no todo es perfecto en la vida, y así como la educación online tiene sus pros, también hay que considerar los contras. Claro está, esto no quiere decir que no sea beneficiosa o la mejor opción para nosotros; al contrario. Tener presente los obstáculos a los que nos vamos a enfrentar nos permitirá hacer frente de la mejor manera estos para lograr un proceso educativo efectivo desde casa.

Uno de los obstáculos más frecuentes es la falta de conexión a internet. No contar con un buen servicio dificulta nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Y cualquiera pensaría, es más costoso comprar un servicio de internet que ir a la universidad, pero eso no es nada cierto. EL 90% de la sociedad mexicana está dentro del mundo virtual, así que este obstáculo es fácil de superar.

La poca instrucción que tienen los docentes sobre las plataformas digitales sería otro problema serio para la educación virtual. De hecho, pudiera haber una brecha entre dichas plataformas y la disciplina que maneja el docente. Pero esto no supone que sea imposible que un docente se amolde a la situación, al fin y al cabo estamos en una sociedad moderna, y no podemos quedarnos en el pasado.

(I.S)