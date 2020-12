Cae "El Mane" por asesinato de los jinetes Karen y Lorenzo

GUANAJUATO.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó sobre la detención y vinculación a proceso de José Manuel "N", alias "El Mane", por el homicidio de los jinetes Karen Hervey Ruiz y Lorenzo Ríos, cuyos cuerpos fueron localizados dentro de una camioneta calcinada el pasado 10 de diciembre, en un camino vecinal del municipio de Valle de Santiago.

#KarenHerveyRuiz tenía como leyenda en su foto de perfil la frase “Born to be wild, not killed” / “nacida para ser salvaje, no asesinada”. #JusticiaParaKaren #NiUnaMenos

