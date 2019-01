MÉXICO.—Marciano “N”, presunto asesino de una menor en Valle de Chalco, fue detenido este jueves.

El fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez, confirmó el arresto del sujeto, señalado como probable feminicida de Camila.

El homicidio de Camila, ocurrió la noche del 31 de diciembre en la colonia Poder Popular Francisco Villa.

Además de provocar un hondo pesar en la comunidad, generó que los vecinos se volcaran en la búsqueda del presunto asesino.

Decenas de elementos de las policías municipal y estatal, así como militares, se desplazaron hacia Valle de Chalco para localizar al presunto asesino. Esto, luego de que se esparció el rumor de que lo vieron cerca de donde violó y mató a la niña.

Alrededor de tres horas duró la búsqueda de cientos de vecinos, familiares, amigos y miembros policíacos.

El alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, acudió al lugar y declaró que sólo se generó “una sicosis social armada de manera irresponsable por algunos ciudadanos”.

Mientras el cortejo fúnebre se dirigía hacia el panteón municipal de Xico, se esparció la versión de que el asesino de la niña había sido visto por uno de los vecinos del lugar, lo que ocasionó una movilización social y policial para arrestarlo.

Por varias calles de la colonia y del fraccionamiento ARA, contiguo a donde ocurrió el crimen, cientos de habitantes lo buscaron sin éxito.

La noche del 31 de diciembre pasado, a las 19 horas, la niña desapareció mientras jugaba en la calle, a unos cuantos metros de su casa.

“Estábamos juntos preparando todo para la cena, yo me metí a bañar y me dijo ‘papi, préstame tu encendedor para quemar mis ratoncitos’ y le dije que sí, ya después no la vimos y pensamos que estaba con su abuelita, porque siempre se iba para allá”.

“Su hermano fue a buscarla y entonces nos dimos cuenta de que desapareció”, recordó el papá de Camila.