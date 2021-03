Cae funcionario de Trump por asalto

Federico Klein renunció tras los hechos de enero

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Un exfuncionario del expresidente Donald Trump, acusado de luchar contra la policía durante los disturbios en el Capitolio, fue detenido por estos hechos.

Federico Klein, de 42 años, fue arrestado el jueves y estuvo detenido en la cárcel de Washington, DC, mencionaron medios locales.

Durante una breve comparecencia por teléfono ante el tribunal ayer por la tarde, se le informó de los seis cargos en su contra, dos de los cuales conllevan un máximo de 20 años de prisión, indicó NBC News.

Se fijó una audiencia para el 9 de marzo, sobre si debe estar detenido en espera de juicio. Cuando le dijeron que permanecería bajo custodia hasta la audiencia de la próxima semana, dijo: “Me pregunto si hay un lugar donde podría quedarme detenido donde no tenga cucarachas arrastrándose por todas partes mientras intento dormir. No he dormido mucho”. Un defensor público le aseguró que lo cambiaría de celda.

Los registros muestran que Klein trabajó en la campaña de Trump y se convirtió en un funcionario de bajo nivel en el Departamento de Estado después de que el expresidente asumiera el cargo. Klein renunció el 19 de enero, por lo que todavía era un empleado federal el día de los disturbios en el Capitolio, según señalan los documentos que presentó el FBI en su acusación.