Caen cuatro por “ordeñar” toma en un mercado

Olían la gasolina

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Pablo Flores, su esposa y cuatro nietos, dos de ellos con discapacidad, al igual que unas 60 familias viven en el campamento construido de madera vieja, lámina y cartón a unos cuantos metros del mercado El Coyol, en el que ayer se detectó una toma clandestina de combustible.

Pablo, de 65 años, ha vivido 11 años en ese lugar, en el que las casuchas se apeñuscan unas contra otras para mantenerse de pie, en un predio que tiene una superficie de dos hectáreas.

La mayoría de las familias que habitan este sitio no tienen servicio de luz ni de agua, llegaron desde hace más de una década, algunas desde hace 30 años. Hay de todo, ancianos, jóvenes, niños, adultos y personas con discapacidad.

“Todos los días, quienes venimos de la avenida San Juan de Aragón pasamos por el mercadito para llegar a las viviendas; nunca vimos nada raro, ni adentro ni afuera; de repente olía a gasolina; mi familia, mi esposa y mis nueras van a comprar a ese mercado”, aseguró Pablo.

“A quienes vivimos aquí no nos avisaron lo que estaba pasando, supimos en el momento en que salimos para ir a hacer nuestras labores y vimos mucho movimiento”, explicó el vecino.

El entrevistado detalló: “Mi esposa salió como a las seis, porque a esa hora llega la pipa a surtirnos el agua, y se dio cuenta que estaba encintada toda el área del mercado y lleno de patrullas, y cuando salimos nos informaron que encontraron la toma clandestina”.

“Todo está tranquilo”

Por su parte, Octavio, quien radica en la zona afirmó que escuchó del hallazgo de la toma ilegal por la mañana y aunque su esposa quiso acercase al sitio, él prefirió enterarse desde su casa.

“Todo ha estado tranquilo, ahorita pasamos porque vamos a comprar unas cosas en la plaza y de todos modos ni se alcanza a ver”, dijo.

El paso a la toma en Canal del Desfogue esquina con Manuel Buenrostro, se encuentra impedido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local de extremo a extremo, desde los accesos por la calzada San Juan de Aragón y Oriente 157.

Esto impidió que “curiosos” se acercaran al lugar, por lo que a los alrededores, así como a las espaldas de la toma clandestina y donde se encuentra una Plaza Comercial y la Prepa 3 Justo Sierra todo transcurrió con normalidad.

“Sí supe de las noticias, no pensé que estuviera tan cerca de aquí, pero no pasa nada, no tiene caso ir a ver y menos sabiendo lo que puede pasar ¿Ya lo vimos no?”, comentó Magali Ordóñez quien paseaba con su novio por la Plaza Oriente en Eduardo Molina.

Ayer, policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México detuvieron a cuatro sujetos que tenían en su poder 16 garrafones, cada uno con 50 litros de gasolina robada de una toma clandestina ubicada dentro del mercado El Coyol, en la alcaldía de Gustavo A. Madero.

El reporte oficial refiere que los elementos realizaban su recorrido por la zona cuando observaron salir por la puerta principal del mercado a dos hombres que cargaban garrafones.

Tras una inspección descubrieron que el contenido de los recipientes era gasolina, de la que no pudieron explicar su legal procedencia. Los hombres mencionaron a los policías que había otras dos personas en el interior del mercado.

Al entrar, encontraron a otros dos individuos que sacaban gasolina de una toma clandestina que perforaron en ese lugar, donde había 12 garrafones de 50 litros llenos del combustible y otros 40 de 20 litros vacíos. Eran 800 litros de gasolina.

Ayer se localizaron dos tomas clandestinas en ejidos de San Francisco Mazapán, Teotihuacán.