Calculan que hay 26 mil casos

El reporte oficial: 3,181 contagios y 174 defunciones

MÉXICO (EFE y El Universal).— La Secretaría de Salud calculó que en el país hay 26 mil casos de coronavirus, pues por cada contagio confirmado habría cuando menos ocho que no son detectados por el sistema de salud nacional, ya sea porque no acudieron al médico o porque no se les aplicó la prueba de detección.

Además, la cifra de muertos en México a causa del Covid-19 se elevó a 174, con 3,181 casos confirmados.

En las últimas 24 horas, el número de fallecimientos aumentó en 33 y el de nuevos contagios fue de 396, el mayor número desde que se presentó el primer caso positivo en México el 27 de febrero.

Las autoridades precisaron que hay 9,188 casos sospechosos, y 17,209 negativos en 29,578 casos estudiados y la mayoría de las muertes han ocurrido en CDMX.

Al respecto, el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, señaló que el número de casos y decesos “muestran una tendencia ascendente clara”.

Remarcó que se ha notado en la última semana que la tendencia es ascendente “y aunque no se duplica” en las gráficas “se hace representativa día con día y (se ve que) hay un incremento”.

Apuntó que del total de los casos confirmados hasta ahora, el 71% ha requerido tratamiento ambulatorio por presentar síntomas “leves” y el restante 29% fueron pacientes hospitalizados y están clasificados como estables, graves e intubados.

Tasa de incidencia

Alomía Zegarra explicó que a nivel nacional la tasa de incidencia de casos confirmados es de 2.48 por cada 100,000 habitantes y la entidad donde se ha presentado la mayor es Ciudad de México (con 9.48%), seguida de Baja California Sur (8.45%).

Añadió que la tasa de letalidad por cada 100 casos es de 5.46%: Durango tiene la tasa más alta, con 26.67%, y Guanajuato la cifra más baja, con 1.49%.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, expuso que el número de casos “es la información más básica que pueden obtener las autoridades. Lo más importante es cómo los científicos utilizan esos datos para interpretar el comportamiento de la epidemia, lo cual les ayuda en la toma de decisiones”.

El funcionario reiteró que “la epidemia está en fase ascendente: “no vamos a detener la enfermedad, solo vamos a lograr reducirla si nos quedamos en casa”.

Agregó que en México las personas “no están llegando a las salas de espera”, y están haciendo caso de que si no presentan síntomas graves, han optado por quedarse en casa a recuperarse.

Hasta el 30 de abril en México, las autoridades sanitarias ordenaron el cierre de escuelas, suspensión temporal de actividades, restricción de reuniones masivas, medidas específicas de protección para personas de riesgo más vulnerable, que son los adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Medidas

El gobierno federal emitió ayer un boletín en el que reitera el llamado a quedarse en casa:

Emergencia sanitaria

El mensaje recuerda que hay una declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, y pide aplicar la sana distancia para evitar contagios por el Covid-19, suspender eventos y reuniones colectivas, inhibir actividades que involucren la movilización de personas en todos los sectores, e intensificar las medidas de higiene y lavado continuo de manos.

Paralización

En el texto, remitido por la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, se subraya que “no hay actividad vacacional ni turística, como parte de las medidas para cuidar la salud de todos los mexicanos”.

