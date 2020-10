Calderón, bajo la lupa del gobierno, reconoce AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EFE y El Universal).— El gobierno federal indaga el presunto financiamiento irregular de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad detenido en Estados Unidos, al movimiento México Libre del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, reveló ayer el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Sin detallar la investigación, López Obrador confirmó en su rueda de prensa matutina a pregunta expresa que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisa el caso, incluyendo los presuntos recursos que recibió Margarita Zavala en su candidatura presidencial independiente de 2018.

“La oficina de investigación financiera tiene todo, tiene información, no sé exactamente porque no hay una solicitud, que yo sepa, de la fiscalía, pero sí hay mucha investigación, sobre todo del manejo del dinero”, indicó en Palacio Nacional.

García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón (2006-2012), está acusado en Nueva York de cinco cargos tras su arresto en diciembre pasado en Texas por sus presuntos nexos y sobornos recibidos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, capo del Cártel de Sinaloa.

López Obrador considera como emblema de la corrupción del “periodo neoliberal” al caso de García Luna, quien el miércoles se declaró “no culpable” ante un juez, que fijó su próxima audiencia para el 7 de diciembre.

El mandatario pidió ayer viernes presentar “denuncias con pruebas” sobre el presunto financiamiento que García Luna habría dado a México Libre, un movimiento que Calderón y Margarita Zavala pretenden convertir en partido, pero cuya resolución está pendiente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

“Ya hay investigaciones que tiene la fiscalía sobre todos estos casos, pero no debe apresurarse ningún juicio, tiene que haber pruebas, tiene que haber elementos, no hay que denunciar por denunciar, no tiene por qué haber linchamientos políticos”, manifestó.

El presidente López Obrador adelantó que el titular de la UIF, Santiago Nieto, presentará un informe la próxima semana, pero sin “violar el debido proceso”.

En su rueda de prensa, López Obrador también criticó a la administración de Calderón por una retórica “en extremo autoritaria” y el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico.

“Había un ambiente en ese sexenio de mucha represión, de mucho autoritarismo, de querer resolver los problemas con el uso de la fuerza, era el diente por diente, ojo por ojo, era eliminar, masacrar, pensando que con eso se iba a resolver el problema, por eso fue que declararon la guerra”, acusó.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que se buscaba acabar con la delincuencia, pero sin tomar en cuenta las causas y origen.

“Imagínense enfrentar el problema que tiene como origen la desigualdad social, la pobreza, la desintegración de las familias, la pérdida de valores, querer enfrentar con mano dura, con represión, sometiendo, pues es una mentalidad muy autoritaria, o diría en extremo autoritaria, no había ninguna consideración, revisen los discursos de entonces”.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que en esa administración no se atendió a los jóvenes que no tenían acceso a la educación ni al trabajo y que solo se les llamó “ninis”.

“Para enfrentar el problema, por ejemplo, para atender a los jóvenes, no se vinculaba, era como dos mundos, era acabar con la delincuencia, sin tomar en cuenta las causas, el origen, ni atender las causas ni atender los problemas que originaban y que originan la violencia”.

“Lo único que hicieron graciosamente fue acuñar el término de ‘ninis’, ni estudian ni trabajan, y eso lo dijo un funcionario que fue rector de la UNAM, una vergüenza”, agregó.

SolicitudItalia

López Obrador pide que Italia preste a México dos códices sobre la conquista.

Códices históricos

El Presidente pidió en una carta a su homólogo italiano, Sergio Mattarella, que Italia le preste dos códices históricos vinculados con la Conquista de México para exhibirlos en los actos conmemorativos del próximo año.