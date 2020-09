El día que el Cartel de Sinaloa decidió por Felipe Calderón

Para Jesús Lemus escribir “El Licenciado” (HarperCollins, 2020) representaba un compromiso con la verdad, pero también era un asunto personal al tener que recordar los 1,100 días que pasó encarcelado por su trabajo periodístico.

“El Licenciado” no solo explora la figura de Genaro García Luna, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), sino que también deja expuesta la mentira detrás de la llamada “guerra contra el narcotráfico” que éste encabezó.

Y es que desde las primeras páginas de este libro, salta de forma violenta la primera revelación: fue el Cartel de Sinaloa el que decidió que García Luna debía ser el Secretario de Seguridad de Calderón.

Si bien, reconoce que este trabajo es -quizá- el más personal, “detrás hay todo un trabajo informativo y periodístico que busca revelar al público las dos caras de García Luna: la del servidor público y la del servidor del narcotráfico”.

El trabajo de "el licenciado", alias con el que se le conocía en el círculo del crimen organizado a García Luna, se mantuvo en el gobierno de Enrique Peña Nieto -expone Lemus- y hoy tiene en jaque a la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, muy a pesar de “sus buenas intenciones”.

En este punto, considera que su libro ofrece un panorama del por qué la encomienda de López Obrador frente a la corrupción y los daños que ésta han causado al país.

“Creo que López Obrador es un presidente con muy buenas intenciones , pero que tiene que acabar con esa idea de jugar con el pueblo (…) lo ha estado haciendo con las encuestas para ver si se debe o no enjuiciar a los expresidentes. Eso no es así . Si existiera realmente el Estado de derecho por ley se debería realizar un juicio.

“No puede ser que esté preguntando si el pueblo quiere o no enjuiciar a un expresidente, esto equivale lo mismo que preguntar si quieren llevar a juicio a un violador o a un feminicida. Esta falta de tacto es la que ha llevado a desconfiar también se su política”.

Puede que Jesús Lemus haya vivido en carne propia la tortura de un interrogatorio y las represiones políticas que lo llevaron a convivir con los criminales más peligrosos en Puente Grande (Jalisco); en el que convivió con personajes como Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara; Alfredo Beltrán Leyva "El Mochomo" y Daniel Arizmendi "El Mocha Orejas"; entre otros.

Al preguntarle sobre dónde se guarda el miedo cuando uno escribe y firma un trabajo que involucra a nombres de narcotraficantes peligrosos o expresidentes, el autor admite que “es algo con lo que siempre vives, no se puede dejar a un lado”.

“El miedo no se guarda, el miedo lo haces compañero de ti y aprendes a vivir con él. No hay forma de esconderlo. No es decir que soy valiente y ya, porque cuando llega la noche y reviso mi escrito, estoy muriendo de miedo”.