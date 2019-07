Calderón niega relación con la protesta de la Policía Federal

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente Felipe Calderón salió este jueves en respuesta a las acusaciones y señalamientos de estar relacionado con las protestas de policías federales en contra de su incorporación a la Guardia Nacional, proyecto emblema del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de seguridad.

En un vídeo de cerca de siete minutos, Calderón estableció que las protestas en realidad son el reflejo de un problema de fondo y de forma.

En el material, difundido desde sus redes sociales, el expresidente aseguró que los policías están hablando de temas de traslado a la Guardia Nacional, con lo que afirman que se les reducen sus prestaciones.

“Hay un tema de forma en lo que se dice que todos son corruptos y eso no es cierto”, agregó el exmandatario.

Calderón Hinojosa negó la “cobarde insinuación de que yo estoy detrás de la protesta de los policías federales”.

“En particular al presidente (Andrés Manuel López Obrador), pero específicamente al secretario (de Seguridad, Alfonso Durazo), le exijo que si tiene pruebas las presente y actúe en consecuencia, y si no las tiene retire de inmediato esas calumnias”, dijo en el vídeo que colocó en Instagram.

Por otro lado, Felipe Calderón señaló que pese a que algunos policías federales lo mencionaron como su posible representante sindical, no puede aceptar la oferta ya que más que beneficiarles les perjudicaría.

“Sé que algún policía en las protestas me mencionó como alguien que pudiera representarlos, agradezco mucho a quienes piensen de buena fe que puedo ayudarles, no es mi papel, no está bien que intervenga como representante de ustedes y además, mi nombre más que ayudarles les perjudicaría”, indicó en el vídeo.