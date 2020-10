Calderón responde a poema de AMLO

Fox comparte un mensaje y agrega “Cuánta verdad!!”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El expresidente Felipe Calderón aludió en Twitter al poema que citó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a las declaraciones del escritor Francisco Martín Moreno al referir en una metáfora literaria que quemaría vivos a morenistas en el Zócalo capitalino.

Calderón retomó un fragmento del poema escrito por el pastor Martin Niemöller titulado “Primero vinieron”, al cual modificó el texto refiriéndose a adversarios políticos, periodistas y escritores. “Primero vinieron por los adversarios, y me callé porque no era político. Luego vinieron por los periodistas, y me callé porque no era periodista. Luego vinieron por los escritores, y me callé porque no era escritor. Cuando vinieron por mí, ya no había nadie que pudiera protestar”, escribió el exmandatario. Además el también expresidente Vicente Fox compartió el mensaje de Felipe Calderón diciendo “Cuánta verdad!!”.

El mensaje de Calderón propició que diversos usuarios reaccionaran y respondieran a su publicación, al retomar también el fragmento y recordando algunas de las decisiones que tomó durante su administración, como la guerra contra el narcotráfico, el incendio de la Guardería ABC, así como su relación con el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública Gerardo García Luna, quien se encuentra detenido en Nueva York.