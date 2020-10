Calderón y un actor discuten

“Ley de Herodes”, “El Infierno” y los fideicomisos

CIUDAD DE MÉXICO.— El expresidente Felipe Calderón Hinojosa y el actor Damián Alcázar se enfrentaron en la red social Twitter por el tema de los fideicomisos que han servido para apoyar al cine mexicano y que están en vías de extinición por decisión de la 4T.

La diatriba se produjo con el anuncio de Alcázar de una película que hará sobre la Cuarta Transformación que se llamará “El pueblo bueno” o “Primero los pobres”, lo que motivó la respuesta de Calderón.

El exmandatario dijo que la 4T ya tiene su película y es “La Ley de Herodes”.

Damián Alcázar respondió a Calderón que la película “El Infierno” está basada en su sexenio.

El histrión, quien participó en ambas cintas del cine mexicano, dijo que Calderón Hinojosa no va a aceptar “por humildad” que él inspiró la cinta de 2010 del cineasta Luis Estrada.

Calderón dijo que la “Ley de Herodes” se realizó con el fideicomiso de apoyo al cine mexicano que la propia 4T pretende eliminar.

“¡La película sobre la 4T ya está hecha! Se llama ‘La Ley de Herodes’. Fue hecha con el fideicomiso de apoyo al cine que ayer la propia 4 Trans..a desapareció”, escribió en la red social.

Damián Alcázar es un fiel seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador y en reiteradas ocasiones le ha manifestado su apoyo.

“El Bronco”

Por otra parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, consideró que no es una buena política del presidente Andrés Manuel López Obrador la desaparición de 109 fideicomisos, pues “son recursos que no le costaron un esfuerzo al mandatario, sino a los mexicanos que pagan impuestos”.

El gobernador afirmó que “ojalá se utilicen dichos fondos para resolver los problemas nacionales y no para satisfacer los caprichos de los gobernantes en turno”.

