"Cállese vieja pen...", Mario Beteta insulta a la periodista Nancy Flores

Una muestra más de violencia de género, ahora del “líder de opinión” @MarioBeteta: hoy me devuelve la llamada no p/responder entrevista periodística que le solicité, sino para insultarme. Esto no sólo demuestra su falta de respeto al periodismo, sino su nulo profesionalismo. pic.twitter.com/3WFh0qbyRj