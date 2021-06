Callo de Hacha critica a Brozo por vídeo a López Obrador

MÉXICO.- EL nombre de “Brozo” escaló a las primeras posiciones en Twitter por su crítica al presidente, Andrés Manuel López Obrador. Las declaraciones causaron debate entre los usuarios, pues aunque algunos le aplaudieron que siga arremetiendo contra el ejecutivo, otros, como Callo de Hacha, le pidieron “regresar a la comedia inteligente y mordaz”.

Una persecución política

Víctor Trujillo compartió un vídeo en el que predijo una persecución al presidente, tras el trágico incidente de la Línea 12 del Metro.

“Te gustaba, Andrés, que madrearemos a Fox, ¿no? Te gustaba que le contáramos los muertos a Felipe Calderón. Eras feliz cuando pendejeabamos al corrupto de Peña, ¿por qué tendría que ser distinto contigo? ¿Qué has hecho para tener un lugar de privilegios? ¿Cuáles son los resultados que nos callarían el hocicote? ¿Cuál es tu diferencia con los de antes? ¿Una mejor economía? ¿Más trabajos? ¿Más seguridad? ¿Más abasto de medicinas? ¿Tu sobresaliente gabinete? ¿El combate a la corrupción? ¿El manejo de la pandemia? Así que Andrés, no te pelees con la clase media. Agárrate de la clase media porque la clase alta no te quiere, ni te va a querer la de abajo, tu propia gente. Ya están armando sus tribus para cuando te largues en el 24. Agárrate, Andrés”, dijo Brozo.

Ante este vídeo, Callo de Hacha arremetió contra Brozo, asegurando que su discurso y comedia ya no son inteligentes.

Yo creo que Brozo debería regresar a la comedia inteligente y mordaz. Ya nomas es puro insulto y pendejar a AMLO. Parecen loquitos. pic.twitter.com/8iof8yhPJf — Callo (@callodehacha) June 21, 2021

Estos tuits causaron que la comunidad de la red social entrara en un debate. Sin embargo, no es la primera vez que Brozo se vuelve tema de discusión por sus publicaciones. En semanas anteriores, algunos internautas lo señalaron de “misógino” por las mujeres que aparecían en sus programas luego de que se declaró abiertamente feminista.

