Calma, pide el INE

Los recortes a partidos podrían ser un problema

CANCÚN, Quintana Roo (El Universal).— El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aclaró que no se está en contra de la austeridad, pero advirtió que antes de promover ajustes al financiamiento público que reciben los partidos políticos, desaparecer los Organismos Públicos Electorales en los estados (Oples) o permitir que el Congreso de la Unión designe a funcionarios electorales, hay que analizar las consecuencias para no propiciar problemas “mucho más graves” de los que se busca solucionar.

Luego de inaugurar en Cancún el Macro Módulo de Atención del INE, el más grande de México, Córdova fue cuestionado sobre el exhorto hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que los partidos renuncien al 50% del financiamiento que reciben del gobierno federal —de lo cual informamos en nota aparte—, así como a la propuesta impulsada por Morena para desaparecer los Oples.

En el primer tema, consideró que corresponde a los partidos políticos hacer un balance sobre los montos que reciben, de acuerdo con la Constitución, y si deben o no disminuir.

Córdova declaró que vale la pena hacer un ejercicio “serio y objetivo” en torno a las necesidades de gasto de los partidos políticos, para que se determine un ajuste racional, pero alertó que la ausencia de financiamiento público o si éste disminuye demasiado, puede orillarse a los institutos políticos a buscar el dinero, sin importar su procedencia.

“Es muy importante que se revise si lo que hoy se está entregando a los partidos es mucho y si tiene que racionalizarse y, eventualmente, reducirse; pero hay que hacerlo bien, porque si se cierra demasiado la llave, puede ser que coloquemos a los partidos en la necesidad de ir a buscar dinero en donde no queremos que lo busquen”, destacó el presidente del INE.

Subrayó que nadie está contra la austeridad, pero aclaró que si lo que se quiere es abaratar el costo de las elecciones, deben cumplirse cuatro condiciones. Es decir, no vulnerar la autonomía de las autoridades electorales; no poner en riesgo los procedimientos que le inyectan certeza a los procesos electorales; no romper las condiciones de equidad de la contienda, y no poner en riesgo la pluralidad política y su representación.

Como ejemplo de vulnerar la autonomía de las autoridades electorales, citó la propuesta de que sea el Congreso de la Unión el que los designe.

Sobre la desaparición de los Oples para ahorrarse gastos, explicó que dicho ahorro sería marginal e implicaría aumentar “dramáticamente” los gastos de operación del INE, además de la refundación del sistema electoral y del propio instituto.

“Si desparecen los Oples y el INE tiene que hacer, además de lo que hoy hace, lo que hacen los Oples, el costo de operación aumentaría dramáticamente. Alguien va a tener que hacer la chamba que hacen los Oples, que no es poca”, insistió el consejero presidente del INE.

Renuncia Presupuesto

Morena señaló que renunciaría a más del 60 por ciento del financiamiento que recibe.

400 millones de pesos

El secretario general de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que Morena renunciaría a más del 60% del financiamiento recibido del INE, pues en las elecciones de 2018 recibió 400 millones de pesos.