“Se malinterpretó la evidencia”, dice Hugo López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.— El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, calificó de “calumnia” e “infodemia” la nota que compartió ayer el periódico estadounidense The New York Times, en la que asegura que el gobierno mexicano, específicamente el funcionario, mintió sobre las cifras del nuevo coronavirus en Ciudad de México, para así poder aplazar el semáforo rojo.

López-Gatell concedió una entrevista a Olivia Zerón para el noticiero Atando Cabos, en la que aseveró que la periodista que escribió el artículo, Natalie Kitroeff, interpretó mal la evidencia.

Sobre el artículo titulado “México engañó a los ciudadanos sobre la severidad del Coronavirus en su capital”, el New York Times señaló directamente a López-Gatell por no haber informado los casos concretos de Covid-19 ya que, según datos de la periodista, el semáforo rojo se debió decretar en Ciudad de México desde el pasado 7 de diciembre.

“Lo que digo es que, para empezar, el titular es una calumnia. Antes The New York Times era relativamente confiable, documentaba las cosas y hacía el ejercicio periodístico de interpretar correctamente la evidencia. Es una pena que, en vez de ello, tenga información parcial. Es muy notorio por la nota, que leí, que la periodista no entiende cómo funciona el Semáforo Covid y no conoce siquiera los plazos en los que se interpreta”, dijo en la citada entrevista.

Semáforo Covid

López-Gatell también aprovechó el espacio para asegurar que la noticia es parte de la infodemia, creada para causar confusión. Igual dijo que el semáforo del Covid-19 en el país se determina gracias a los expertos de la UNAM y el Conacyt.

“Podría ser que la periodista no se haya tomado la molestia de entender cómo funciona todo esto”, concluyó el subsecretario, de acuerdo con información difundida por Radio Fórmula.

El sábado 19 López-Gatell indicó que si no bajaban los contagios de Covid-19 para el 10 de enero de 2021, fecha que estableció para la suspensión de actividades no esenciales en el Valle de México, se tomarían medidas adicionales más severas.

El funcionario explicó que modelos matemáticos prevén que a partir del 3 de enero bajarían contagios si la sociedad y empresas cumplen restricciones. “Si se hiciera este cierre del 19 de diciembre, es decir mañana, la curva epidémica empezaría a tener un cambio sustancial aproximadamente el 3 de enero, esto solo si se cumplen las medidas. Si las empresas y los negocios que tienen que cerrar, cierran; si las personas que tiene que abstenerse del espacio público, se abstienen; etcétera”.

“Las medidas se tienen que cumplir por la sociedad, si la sociedad las cumple se logra el efecto de disminución de contagios”, agregó, y expresó que en caso contrario, que no se cumplan las medidas, los contagios del nuevo coronavirus seguirán subiendo y se “tendrían que tomar medidas adicionales más severas”.