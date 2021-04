Cambia de candidato

Morena sustituye en Michoacán a Morón Orozco

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer la sustitución de su candidato suspendido a gobernador de Michoacán, Raúl Morón Orozco, pero no el de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, acusado de violación.

En una comparecencia de medios sin preguntas, el líder de Morena, Mario Delgado, anunció que Morón será sustituido en las elecciones del 6 de junio próximo por Alfredo Ramírez Bedolla, exdiputado de Morena en el Congreso local de Michoacán.

El Tribunal Electoral confirmó en la víspera la sanción del Instituto Nacional Electoral (INE), que suspendió las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán, estados donde el partido encabeza las encuestas, por no presentar informes de gasto de campaña.

“Revisamos varios perfiles, discutimos las ventajas y desventajas de cada uno de ellos y llegamos a una decisión por unanimidad de la Comisión Nacional de Elecciones. Quien encabezará los esfuerzos de la Cuarta Transformación (lema de López Obrador) en Michoacán será Alfredo Ramírez Bedolla”, dijo Delgado a los medios.

El líder de Morena destacó que Ramírez Bedolla es “fundador” de Morena y “lo más valioso es que ha acompañado a López Obrador durante más de 20 años en la lucha”.

Delgado agradeció a Morón su trabajo, dijo que fue suspendido “de manera injusta y antidemocrática” y anunció que, en compensación, será el nuevo líder de Morena en Michoacán.

Delgado no habló en cambio de Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador de Guerrero, también suspendido.

Salgado Macedonio encabezó ayer en la mañana una protesta en Chilpancingo, capital de su estado, y posteriormente estuvo presente en la reunión de la dirección de Morena, en Ciudad de México.

En prensa se filtró la posibilidad de que el partido postule en Guerrero a una hija de Salgado Macedonio para que el político no pierda su influencia.

El presidente López Obrador, viejo amigo de Salgado Macedonio, denunció en su conferencia de prensa matutina un “golpe a la democracia” del Tribunal Electoral, pero pidió acatar el fallo.

La sanción contra Salgado Macedonio no está relacionada con las cinco acusaciones de abuso sexual y violación que pesan en su contra y que han marcado el inicio de la campaña.

El 6 de junio 93,52 millones de mexicanos están llamados a la urnas para elegir Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores y miles de ayuntamientos en las elecciones más grandes de su historia.

Ayer mismo, Mario Delgado también designó a Salgado Macedonio como presidente estatal de Morena en Guerrero.

Salgado Macedonio y Morón, a quienes la autoridad electoral les impidió el registro como candidatos a gobernadores, se encontraban reunidos anoche con la Comisión Nacional de Elecciones en donde se les notificó de su nueva encomienda.

Ahora se espera que en breve se dé a conocer el nombre de quien contenderá con la bandera de Morena por la gubernatura de Guerrero.

Por otro lado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que inevitablemente, después de los comicios del 6 de junio se impulsará una reforma político electoral para adecuar la ley a los tiempos actuales y evitar arbitrariedades de la autoridad electoral.

Tras acusar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de cometer un abuso al cancelar las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, anunció que esa reforma incluirá un replanteamiento y rediseño de los órganos electorales.

Monreal calificó la sanción impuesta a Félix Salgado y Raúl Morón de excesiva, injusta, desmedida, desproporcionada, arbitraria y desorbitada.

Acusó a los magistrados del Tepjf de “sepultar” su propio criterio, establecido en casos similares, en los que se restituyeron las candidaturas al ponderar la gravedad de las faltas, por lo que urgió a regular el sistema sancionador.

Además, advirtió que en todo caso, la sanción debería ser para el partido político que no reportó el gasto de precampaña y no para el candidato, que obedece las normas partidistas.

El senador zacatecano denunció que con la cancelación del registro por no reportar gastos por una cantidad de dinero no relevante el INE y el Tepjf volaron el derecho humano de dos ciudadanos a ser votados.

Al participar en el panel “Garantías Judiciales de los Tribunales Electorales Estatales”, a invitación de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales, para abordar las necesidades en la impartición de justicia comicial, el líder de los senadores de Morena criticó también al INE y por modificar la norma en materia de asignación de diputaciones plurinominales en pleno proceso electoral, lo que calificó como una “grave intromisión” del árbitro en los asuntos legislativos.

Ricardo Monreal puntualizó que la reforma político electoral tendrá que incluir la racionalidad en el gasto público de partidos políticos y órganos electorales, que para este proceso electoral ascendió a 40,000 millones de pesos, más que el presupuesto destinado a la compra de vacunas anticovid.

Michoacán Gubernatura

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena definió a su candidato en Michoacán.

Ramírez Bedolla

Luego de que el Tribunal Electoral ratificó la cancelación de la candidatura de Raúl Morón Orozco, Morena definió que a la gubernatura contenderá el diputado local Alfredo Ramírez Bedolla, en tanto en Guerrero el nombramiento está pendiente.

Situación política

El anuncio lo hizo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ayer por la tarde. Señaló que tras haber hecho una revisión de perfiles, pero sobretodo, explorar la situación política que se vive en Michoacán, se determinó que Alfredo Ramírez Bedolla será el nuevo contendiente.

Guerrero

Aún por definir candidato por Guerrero.

Se desmarcó

Este miércoles trascendió que la hija de Salgado Macedonio, Evelyn Salgado Pineda, podría ser la elegida para tomar su lugar. Sin embargo, desde mediados de abril ella se desmarcó con un mensaje en sus redes sociales.

“No hay plan B ni C...”

“Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no ‘Juanita’. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo“, escribió la hija mayor de Félix Salgado Macedonio, quien finalizó su posteo en Facebook con un “¡Hay toro!”.