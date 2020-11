Cambios a la ley del Infonavit dan más facilidades

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el proyecto de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), los trabajadores tendrán la libertad de elegir cómo obtener un crédito para comprar una casa o un terreno sin la necesidad de intermediarios.

“Se van a entregar estos créditos sin intermediación, de manera directa al trabajador para que él decida cómo usar sus recursos. Si quiere comprar un terreno para construir su vivienda lo va a poder hacer. Si quiere construir su vivienda contratando a ingenieros, arquitectos, maestros albañiles lo va a poder hacer, si va a ampliar su vivienda lo va a poder hacer, si lo va a usar para vivienda usada lo va a poder hacer, libertad completa. No hay intermediarios ya no hay tutelaje ya no es que tienes que comprar este departamento en esta unidad habitacional. Hemos hablado de los departamentos mal hechos, carísimos, que se tiene que pagar el doble o triple del valor y muy estrechos ‘huevitos de 35 metros’”, señaló el mandatario.

En la conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que hay trabajadores que no conocen los beneficios de su seguridad social, por lo que se comprometió a que “vamos a estar informando constantemente sobre el tema”.

“Este es el proyecto de ley que está en curso de aprobación, vamos a darle seguimiento una vez que se apruebe se va a dar a conocer que ya se cuenta con este nuevo marco legal para el otorgamiento de los créditos en el Infonavit y se va a estar informando a los trabajadores de todos los trámites que se van a simplificar y que pueden ellos llevar a cabo para obtener los créditos porque como en otros asuntos a veces falta información, no hay información para todos”, dijo el mandatario.

López Obrador agregó que “hay quienes están aportando sus cuotas y no conocen que pueden utilizar estos beneficios que son producto de sus derechos son prestaciones y se lleva mucho tiempo el que se pueda acceder a un crédito para la vivienda, vamos a estar informando constantemente”.