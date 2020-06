Cambios radicales en los centros del país por la Covid

La pandemia y las medidas sanitarias para prevenir los contagios cambiarán de forma radical la manera de que los internos de los centros penitenciarios interactúen con custodios, personal administrativo y visitantes, coincidieron especialistas que este miércoles participaron en el panel virtual “Los próximos retos del sistema penitenciario y la Ley de Amnistía en México”.

El panel fue convocado por Reinserta Org, y el tema central, retos del Covid-19 en el sistema penitenciario, contó con la participación de Hilda Téllez Lino, primera visitadora general de la CNDH; Apolonio Armenta, titular del sistema penitenciario Coahuila y representante de ACA en México; Orlando Camacho, director general de México SOS, y Eduardo Guerrero, especialista en seguridad. El panel fue moderado por Saskia Niño de Rivera.

Por espacio de hora y media, ante un foro de 15,000 enlaces simultáneos durante la transmisión, los especialistas abordaron la problemática de la Covid-19 al interior de los centros penitenciarios y la forma en que las medidas sanitarias cambiarán las formas de convivencia de las personas privadas de la libertad (PPL) entre ellas mismas y quienes tiene a cargo cuidado, atención y familiares que acudan de visita.

Apolonia Armenta ofreció de manera inicial una serie de datos en torno al sistema penitenciario en nuestro país y el impacto que está teniendo la Covid 19 al interior de los mismos: existen 350 penales en toda la república, federales y estatales, con una población de 193,292 internos. La custodia de los PPL y la administración de dichos penales recae directamente en 3,355 personas. Actualmente se reporta un total de 786 casos de personas con padecimientos respiratorios (176 son custodios y 95 personal administrativo, técnico o logístico), 322 han dado positivo para Covid-19, hay por lo menos 152 casos sospechosos.

Desde el inicio de la emergencia se han reportado en estos centros 25 fallecimientos por Covid y 56 por enfermedades respiratorias no asociadas a Covid. Se calcula que aproximadamente un millón de personas están involucradas de alguna u otra forma en lo que sucede al interior de los penales, incluyendo familiares de internos, abogados, proveedores, etc.

En la charla se manejó que dentro de las múltiples deficiencias y limitaciones en la operación de los centros penitenciarios, la suspensión de las visitas a los internos, tanto de familiares como de abogados, constituyó la medida más acertada de prevención, lo que ha permitido a los penales de México un mejor control de la enfermedad de lo que ha sucedido en otros lugares del mundo donde se han registrado altos índices de contagio entre los reclusos, como en Estados Unidos, España, Italia o Colombia.

Por su parte, la visitadora Hilda Tello habló de los puntos más críticos de la operación de los penales en el país: falta de actividades laborales y capacitación para los internos, deficiencias en instalaciones, falta de procedimientos higiénicos, espacios inadecuados a las necesidades, adicciones, comisión de actividades ilícitas, sobre población, hacinamiento, deficiencia en servicios de salud y falta de agua, este último un problema que aqueja al 30% de las PPL.

La falta de servicios básicos de salud al interior de los penales es motivo de queja del 90% de los internos.

La funcionaria de la CNDH puso en tela de juicio las cifras de los contagios dentro de las penitenciarías, y advirtió que el problema podría ser mucho mayor. Mientras que la letalidad del virus en la población en general tiene una tasa de 11.78%, dentro de las cárceles superaría el 15%.

Eduardo Guerrero destacó que para alcanzar un cambio importante en las penitenciarías del país se requiere voluntad política, estrategia, presupuesto y un equipo de trabajo capacitado. La mayoría de los penales son estatales y ante la emergencia sanitaria cada cual “se rasca con sus uñas” implementado diversas medidas, la más recurrente suspender las visitas, pero en otros casos se realizan pruebas tanto a internos como a personal que labora al interior que, además, ha sido acuartelada.

Destacó que el virus propiciará cambios muy drásticos en los protocolos de visitas a los internos. Mascarillas, micas protectoras, locutorios, sana distancia, gel y lavamanos con jabón serían algunas de las medidas básicas.

Asimismo, Orlando Camacho lamentó que uno de cada dos centros penitenciaros estatales estén inmersos en la ingobernabilidad, problema que no podrá erradicarse si no se atienden otros que están generando que grupos de internos tomen el control al interior de las cárceles.

Explicó que no se siguen protocolos ni procedimientos exhaustivos, no existe una estructura operativa, no hay corresponsabilidad entre los sistemas de justicia y penitenciales estatales, no hay profesionalización del personal que labora en los penales y falta de corresponsabilidad de la secretaría de hacienda para proveer a estos lugares de recursos suficientes para su operación adecuada como establece la ley.

Dejó en claro que la labor de los centros penitenciarios debe estar más enfocada a la reincersión social que al castigo, de no darse solución a los problemas antes citados, la reincersión social no puede darse.

Durante la conferencia se dijo que la mayoría de los custodios de los penales estatales percibe un salario de $6,000 y el personal médico al interior de los mismos, de $5,000; en los últimos cincuenta años se ha generado un déficit del 70% del personal que debería estar cuidando a los casi 200,000 PPL de todo el país, de los cuales 40% están privados de su libertad sin que medie sentencia alguna.

Los panelistas concluyeron que mientras no se ponga orden en el sistema penitenciario mexicano no bajara la incidencia delictiva que se vive en el país.— Emanuel Rincón Becerra

