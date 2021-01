Camillero del Issste renuncia y quema uniforme al no ser vacunado (vídeo)

MÉXICO.- Empleados de salud que luchan en primera línea contra el coronavirus manifestaron su molestia por personas que se “saltaron la fila” en la inmunización. En ese contexto, sobresalió la historia de Daniel Guadarrama.

El camillero lleva más de ocho años trabajando en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Nayarit, así lo compartió en un vídeo en redes sociales.

"Soy Daniel Guadarrama, estuve trabajando en el Issste más de ocho años, empecé desde que empezó lo del Covid con la ilusión de que el día de mañana me ganara el derecho a una vacuna, pero ayer me tocó ver a compañeros que realmente estuvieron atrás del escritorio y que no lo valoran a uno como suplente".

El camillero señaló que renunció al Issste, se quitó su uniforme, lo tiró al piso, roció combustible y le prendió fuego mientras decía:

"Hoy me indigno y me duele demasiado lo que voy a hacer con algo que quiero y hago con amor", concluyó.

CAMILLERO DEL ISSSTE TEPIC, RENUNCIA Y QUEMA SU UNIFORME POR IRREGULARIDADES EN LA APLICACIÓN DE VACUNA



Esto demuestra que la vacuna que llegó a ayer, solo favoreció a unos cuantos y a los familiares de los sindicalizados.#CuarentenaTotal #vacunacontracovid #ISSSTE #Tepic pic.twitter.com/qwemoylpAt — osiris de la paz (@delapazosiris11) January 14, 2021

“Se saltan" la fila

Cada vez son más comunes las acusaciones de personal de salud que asegura que funcionarios y administrativos, que no trabajan en el área Covid, se están saltando la fila en la vacunación.

*Funcionario administrativo del @ISSSTE_mx #Acapulco se aplica vacuna Covid-19 sin ser médico*



14 de enero de 2021.- José Luis Rendon jefe del departamento de recursos humanos del hospital ISSSTE, integrante del grupo político del regidor de PES, Ilich Augusto Lozano Herrera pic.twitter.com/sGld4bCmbi — Lalo Hernández (@lalohdeza) January 14, 2021

En Mérida, por ejemplo, este viernes personal del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) manifestó su molestia porque se negaron a aplicarles la vacuna contra el Covid-19.

La protesta llegó hasta los golpes, por lo que tuvieron que intervenir los elementos de la Guardia Nacional. El suceso se originó porque, presuntamente, se vacunó a personas que no entran en el área Covid del hospital y externos.

Personal de admisión, químicos, enfermeros y trabajadores sociales que tienen contacto directo con pacientes de Covid reclamaron a la dirección del hospital que no los hayan considerado personal de primera línea.

En cambio, afirmaron, sí se programó a personal no basificado, como guardias de seguridad, que trabaja en la cafetería y proveedores.

En el Hospital Civil de Tepic, acaban de aplicarse las primeras vacunas contra el #COVID19, a la enfermera Oralia Ramírez, y al médico Oscar Ramos.



Ellos al igual que todo el personal de salud, han arriesgado sus vidas por cuidar las nuestras. pic.twitter.com/dgxIY660Uy — Antonio Echevarría G (@AntonioEcheG) January 13, 2021

En el ámbito nacional, un caso popular fue el del oftalmólogo que se volvió viral por ir a una fiesta multitudinaria tras recibir la vacuna. Asimismo, separaron del cargo a José Rogel, director del Hospital General de Toluca, por presuntamente vacunar a su familia.

