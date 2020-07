Camillero se disfraza de Power Ranger para motivar a los enfermos

VERACRUZ.— La pandemia de coronavirus también ha permitido que más personas conozcan un poco más del personal médico que destaca por su humanismo y apoyo a los pacientes con Covid-19.

Ahora, se dio a conocer el gran trabajo que realiza el camillero Juan López, quien se disfraza de Power Ranger para motivar a los enfermos a salir adelante.

A través de un vídeo se dio a conocer la historia de Juan López, un camillero que labora en el Hospital Regional de Minatitlán, en Veracruz.

El joven que lleva trabajando cinco años en dicho nosocomio, señala que nunca esperó vivir una tribulación de este tipo, pero aún así no pierde el ánimo de motivar a los pacientes.

Juan también cuenta que cuando ideó vestirse del Power Ranger blanco para motivar a los pacientes internados por Covid pensó mucho en cómo lo iban a recibir, tenía miedo de asustarlos. Sin embargo, asegura que verlos reír fue lo más bonito que pudo haber sentido.

Entré y pues dije, a ver cómo me reciben los pacientes, ojalá no se asusten, pero no, fue todo lo contrario, me vieron y se empezaron a reír y eso fue lo más bonito que pude haber sentido yo, hacer reír a los pacientes, muy a pesar de que están aislados”.