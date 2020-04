Si no estaba muerto, ya lo mataron. Si estaba muerto, porqué no está en bolsa para cadaver. ¿Porque no va sujeto con cinturón, no tiene la camilla? ¿Eran camilleros?



Para eso sirve a CAPACITACIÓN @zoerobledo Que fuera tu madre!!! @HLGatell imperdonable. @Tu_IMSS pic.twitter.com/ChoSfX1tvg