Camioneros de la Alianza se quejan de que les redujeron el sueldo

MÉRIDA.- Choferes de la Alianza de Camioneros de Yucatán (ACY) hicieron pública su molestia en contra de la organización camionera que les debe sueldos y actualmente, con la pandemia, les redujo el salario a la mitad.

Los conductores de autobús se reunieron en el "encierro" de la empresa, que es el estacionamiento de la Unidad Deportiva Kukulcán. Ahí recabaron firmas en un pliego petitorio para llevarlo al Palacio de Gobierno para buscar algún tipo de apoyo.

Su molestia se hizo mayor luego de hablar con el presidente de la ACY, el señor Xavier Arturo Rodríguez Berzunza, quien les habría dicho que lo que estaban haciendo era un "show", y que no les iban a pagar más porque el Gobierno del Estado no ha entregado los recursos a la empresa camionera.

"Nosotros no tenemos nada en contra de la empresa, entendemos lo que está pasando, por eso queremos llevar una petición al Gobierno del Estado para que nos apoye".

Los conductores explicaron que las jornadas d trabajo se han reducido. Trabajan un día y descansan dos, y cuando llega su pago la misma ACY les hace descuentos y terminan con 15 o 20 pesos de sueldo.

"Qué vamos a hacer con eso, no tenemos dinero para nuestras familias y sí seguimos trabajando, arriesgándonos, porque los cubre bocas y los geles los compramos de nuestro dinero. La empresa no nos ha dado nada para protegernos", dijo Francisco Sosa, uno de los quejosos.

Orlando Fernández, por su parte, añadió que el problema es más grave porque desde antes que comience la emergencia sanitaria les han estado debiendo sueldos. Entonces tampoco cuentan con dinero guardado que pueda ayudarles durante la contingencia.

Por estos problemas, indicaron, hay más de 800 camioneros afectados, por lo que solicitan al Gobierno Estatal apoyos o los subsidios que no ha enviado para poder hacer frente a la pandemia.



Los quejosos indicaron que en caso de que nadie los apoye, ni la empresa ni el gobierno, van a tomar otro tipo de medidas más extremas, que podría ser, dijeron, parar todas las unidades y hacer un plantón frente al Palacio de Gobierno.- Gabriel Chan Uicab.

