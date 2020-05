Campeche con 19 nuevos contagios y dos defunciones por Covid-19

CAMPECHE.- La semana crítica de la pandemia en la entidad no comenzó nada bien, pues se reportan 19 casos positivos como resultado de la movilidad que no cesa y propaga los contagios. Además se recibieron los resultados de dos defunciones para un acumulado de 31 y a eso se suman 11 infectados hospitalizados y en situación crítica.

En el habitual informe técnico sobre el comportamiento de la pandemia en la entidad, el responsable de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, Julián Saldívar Báez precisó que con los 19 nuevos casos confirmados ya se acumulan 281 positivos, pero hay 36 sospechosos.

Pacientes recuperados

Hoy se reportan 134 pacientes recuperados, pero hay 116 activos y cinco altas hospitalarias de contagiados que seguirán su recuperación en aislamiento domiciliario. En total, desde que inició la pandemia se han estudiado y analizado a un total de 713 personas, 612 locales y 101 foráneas. En el reporte de hoy se especifican 19 casos negativos.

Escárcega continua libre de casos, pero Carmen ya suma 182 de los cuales 81 corresponden a obreros relacionados con la actividad petrolera y son considerados costa afuera. Campeche tien 65; Candelaria, 13; Champotón, seis; Calkiní, cinco; Hecelchakán, tres, Palizada, tres; Calakmul, dos y Tenabo y Hopelchén con uno, respectivamente.

El médico Saldivar alertó sobre el riesgo de no disminuir la movilidad y la no aplicación de las medidas de prevención, pues una parte importante de la población no acata las disposiciones y ello minimiza la estrategia para cortar la cadena de contagio.- Martín Acosta Pacheco