Layda Sansores lanza ofensivo y polémico mensaje

MÉRIDA, Yucatán.— Ayer martes, durante la entrega de computadoras a jóvenes del programa "Bienestar digital", la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, ofreció un discurso que causó polémica al utilizar palabras altisonantes.

Durante su mensaje, la mandataria estatal tocó el tema de la Reforma Energética.

"Así como nosotros aplaudimos a un presidente comprometido, señalaremos a los traidores que no solamente traicionan el momento en que vivimos, de un México empobrecido, sino los traicionan a ustedes, a las nuevas generaciones y a los hijos de sus hijos porque se quedan con lo mejor del pastel", dijo Layda Sansores.

Mensaje polémico

Al continuar con su mensaje, la gobernadora campechana habló de los contratos de subsidio y dijo: "Los contratos que se hacían tenía obligado al gobierno a subsidiar con 941 mil millones de dólares.

"Los que trabajan para los iberdrolas, trabajan para su ch... madre, que se vayan, esta no es su tierra, esto no es suyo, por eso los traidores no tienen cabida en Campeche", dijo la gobernadora de Campeche mientras aplaudían funcionarios que asistieron al evento y los jóvenes presentes.

Reacciones en redes sociales

El mensaje fue compartido en redes sociales donde recibió críticas por las expresiones de la gobernadora Sansores San Román, incluso, fue calificado como un mal ejemplo para los jóvenes que asistieron al evento, que en su mayoría eran estudiantes de nivel bachillerato.

Entre los comentarios en la red social Twitter se encuentra el de Fernanda Espinoza / @ferxec, quien comentó sobre el discurso de la gobernadora de Campeche:

Por su parte, el periodista Pascal Beltrán del Río, también compartió en Twitter un mensaje sobre las declaraciones de la gobernadora campechana.

El periódico El Universal también comentó en Twitter la polémica declaración de la mandataria campechana.

