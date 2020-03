Buscan titular para la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Campeche

Campeche.- La Subsecretaría de Gobierno presentó hoy la convocatoria para la designación de quien será el titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche.

Aunque este organismo ya tiene un año de creación, hasta ahora no contaba con presupuesto propio y solo estaba al frente una encargada.

Se espera que antes de finalizar este mes, se nombre a quien ocupe el cargo.

Se informó lo anterior en conferencia de prensa hoy por la tarde por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Medina Piña, y la encargada de esa comisión, Eslovenia Gutiérrez Valle.

Saldrá de una terna

Se precisó que serán el secretario general de Gobierno, Pedro Armenita López, y el gobernador Carlos Miguel Aysa González los que elegirán al titular con base en una terna.

Algunos requisitos son ser mexicanos por nacimiento, contar con título profesional, no haber estado inhabilitado, no militar ni dirigir o haber dirigido partido político alguno y tener experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas.

Medina Piña dijo que si bien es cierto que esta comisión se creó en 2019 a petición de diversos organismos y del Congreso del Estado, no se le había asignado presupuesto.

El Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Medina Piña, acompañado de la encargada de esa comisión, Eslovenia Gutiérrez Valle, en conferencia de prensa para dar a conocer detalles de la convocatoria

Explicó que para cumplir con los exhortos se creó la comisión, pero fue posterior a la conformación del presupuesto estatal y por ello se nombró a la licenciada Gutiérrez Valle como encargada.

Ahora, en 2020, ya se cuenta con el presupuesto asignado y es por ello que, en cumplimiento con los tiempos y formas que ordena la ley en la materia, se procede a la selección de aspirantes y designación del comisionado.

Esperan propuestas

Para ello, se esperan propuestas de asociaciones y solicitudes personales para proceder a la evaluación y designación de una terna que el 18 y 19 de marzo sera evaluada por un comité interinstitucional.

Este comité se conformará por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las fiscalías General del Estado y Anticorrupción, entre otras.

La terna se presentará ante el secretario general de Gobierno y este, a su vez, la entregará al gobernador para que sea él quien lo designe.

Medina Piña reconoció que entre las acciones inmediatas que se debe asumir posterior al nombramiento, es disminuir el término de 48 horas que establece la Fiscalía General del Estado para iniciar la búsqueda de las personas reportadas como extraviados o desaparecidas.

Sin embargo, eso se deberá efectuar bajo normas y protocolos de la ley vigente.

Por su parte, la licenciada Eslovenia Gutiérrez dijo que en lo que va de 2020 solo se tiene reporte de una persona desaparecida ante ese organismo.

No obstante, el propio Medina Piña reconoció que hay otros casos presentados ante la Fiscalía estatal y que ya se han resuelto o están proceso.

"Con la entrada en forma de la comisión local de búsqueda se cerrará ese vínculo para eficienciar la labor", acotó. – Martín Acosta Pacheco

