La senadora Rocío Abreu también aspira a gobernar Campeche

"He cumplido con el registro como precandidata a la gubernatura de Campeche, me llena de alegría compartir este gran momento con todas y todos ustedes", así lo informó en sus cuentas de redes sociales la senadora Rocío Abreu Artiñano.

"Hermanas y hermanos campechanos, es tiempo de que a Campeche le vaya bien, pero de verdad".

Sólo promesas

"No podemos seguir sumergidos en el estancamiento económico, no podemos seguir escuchando discursos llenos de promesas, no podemos seguir manteniendo los privilegios de unos cuantos".

"No podemos seguir viendo cómo derrochan el dinero en obras innecesarias cuando en nuestros hospitales faltan medicamentos, nuestra seguridad se pierde cada día, el desempleo aumenta, las faltas de oportunidades se desvanecen" así lo mencionó en las instalaciones del CEN de Morena, en Ciudad de México.

Está en nuestras manos cortar con ese cáncer que nos está llevando a la ruina, Campeche tiene todo el potencial para crecer, vamos a demostrar que cuando se quiere se puede, mientras Dios nos de vida vamos a luchar cada segundo, cada minuto para transformar nuestra tierra. 4/4 pic.twitter.com/cwql7Msmf3 — Rocío Abreu Artiñano (@RocioAbreuA) December 5, 2020

Cortar el cáncer

