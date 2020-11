Nunkiní quema mañana al “Caballero de Fuego Juan Norberto” y a la “Dama de Fuego María Félix”

Restringen la asistencia de la gente a la fiesta patronal, por la pandemia

Como cada 13 de noviembre, mañana viernes la comunidad Nunkiní festejará en grande a su patrono, San Diego de Alcalá, y quemará al “Caballero de Fuego Juan Norberto” y a la “Dama de Fuego María Félix”, como parte de las ofrendas anuales.

Este año, debido a la pandemia del Covid-19, está restringida la asistencia de la gente a las actividades de la fiesta de San Diego de Alcalá.

No obstante, Nunkiní, comisaría de Calkiní, Campeche, recibe a los visitantes, aunque deben cumplir con las medidas sanitarias que previenen los contagios del Covid-19.

En entrevista, Damaris Ayil Cahun, alumna de la Licenciatura en Historia en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) que ha realizado investigación de campo sobre los festejos de San Diego de Alcalá en Nunkiní y presentado los resultados en simposos, comparte amplia información sobre la fiesta patronal y los cambios que presenta este noviembre a causa de la pandemia.

¿Qué día se bajó la imagen de San Diego y cuándo se le subirá a su nicho de nuevo?

San Diego de Alcalá fue bajado de su nicho ante solo 80 fieles el (martes) 3 de noviembre, después de la misa que el párroco de Nunkiní, Rogelio Esteban Ávila Gamboa, y el vicario, Guadalupe Collí, oficiaron a las 3 p.m. y fue transmitida en vivo a través de las redes sociales.

A la ceremonia asistió la Señorita Parroquia, Amalia Árgaez Uc, quien seguirá con el cargo hasta 2021, ya que no se eligió a otra a causa de la pandemia del Covid-19.

El santo será subido a su nicho el (jueves) 3 de diciembre de 2020, después de la misa que se oficiará en su honor a las 3 p.m., y con ello se dará por concluida la festividad realizada en su nombre.

¿Qué cambios se hacen en la fiesta de San Diego en Nunkiní debido a la pandemia?

Con la finalidad de preservar la salud de los nunkinienses y prevenir contagios del Covid-19, se hicieron algunos cambios en la festividad, acatando las medidas de prevención establecidas por la Secretaría de Salud federal, mismas que son recordadas por la Junta Municipal de Nunkiní y por los sacerdotes de la Iglesia.

Algunos cambios son los siguientes:

1) Número reducido de fieles durante la misa de la bajada de San Diego. Se permitió ingresar al recinto católico a 80 personas, quienes fueron distribuidas en los extremos de las bancas, a fin de respetar la sana distancia.

2) Al momento de pasar ante la imagen de San Diego, está prohibido besar su vestidura, solo se puede tocar con las flores o ruda.

3) No están entrando y saliendo los 32 gremios tradicionales. A cada patrón o encargado del gremio se le encomendó llevar un estandarte a la parroquia el día de la bajada, pero me comentaron que al parecer no todos lo llevaron.

4) Los párrocos les dijeron a los gremieros que pueden llevar dos o tres estandartes el día que a su gremio le corresponde salir de la parroquia, pueden llevarlos cantando u haciendo oración, pero sin la gente que acostumbraba acompañar al gremio en el recorrido.

5) Al día siguiente de la entrada de las dos o tres banderas, se celebra la misa de cada gremio a las 10 a.m. y solo pueden asistir la familia del patrón, los socios y unas cuantas personas más.

6) Algunos patrones de gremios siguen regalando comida (cochinita pibil y relleno negro) a los socios. Por ejemplo, hoy 11 de noviembre (por ayer) el gremio de campesinos, a cargo de doña Pascuala Haas Ac, regaló atole nuevo al público en general. Ayer (por el martes) se subió el comunicado a Facebook para informar a la gente a que asista por su atole, eso sí, portando tapaboca y manteniendo la sana distancia.

Los párrocos recomendaron que si un gremio va a regalar algo, que se lo dé a la gente más necesitada del pueblo y así evitar conglomeraciones en las casas de los patrones.

7) No se están quemando los toritos de fuego, por la misma razón de que la gente permanezca en casa.

El día principal de la fiesta de Nunkiní

8) El día festivo de San Diego de Alcalá es el 13 de noviembre, día considerado uno de los más importantes para la comunidad de creyentes. Esta vez, la misa se oficiará a las 10 a.m. y será transmitida por las redes sociales y por televisión. Al terminar el santo va recorrer las calles principales de los barrios del pueblo.

9) El cumplimiento de las promesas igual será diferente, ya que antes de la pandemia se tenía la costumbre de regalar en la iglesia rosquitas, camisas, gorras, trastes, pañuelos, fotografías, cochinita pibil, refrescos etcétera a toda la gente. Esta vez será en la casa de quien regala; por ejemplo, mi prima Mayra Ayil va regalar cochinita pibil, pondrá las raciones en trastes para que solo sea pasar a buscar a su domicilio.

10) La tradicional tardeada amenizada por el tecladista Uriel Can Ek será en vivo a través de Facebook el 13 de noviembre a las 8 p.m desde su casa; de esta manera él cumplirá su promesa a San Diego de Alcalá y su aniversario 14 de estar alegrando los oídos de la gente.

¿Quién o quiénes acordaron o decidieron hacer esos cambios?

La Junta Municipal de Nunkiní, el párroco Rogelio Ávila, el vicario Guadalupe Collí y los gremieros/patrones.

¿Qué familia o devoto es el organizador del festejo actual? ¿Se le da un nombre particular, como nochero presidente de gremio u otro?

Son varias las familias que participan en esta gran celebración a San Diego. Su fe las motiva a seguir con esta tradición, aunque de manera diferente.

A los encargados de bajar/subir y cuidar la imagen de San Diego se les denomina custodios.

Algunos de los custodios también son gremieros y a ellos se les llama patrones por ser los que encabezan la sociedad de cada uno de los 32 gremios.

A los que forman parte de la sociedad se les denomina socios y ellos son quienes acostumbran a ir a ayudar con las labores del gremio y también ofrecen una cooperación en especie y dinero.

¿Tradicionalmente, en qué consisten los festejos en honor de San Diego de Alcalá en Nunkiní?

Anteriormente, los gremios salían de las casas aproximadamente a las 5 p.m. Las muchachas y señoras engalanaban el desfile con sus hermosos hipiles y ternos. La charanga armonizaba el recorrido con músicas de jarana.

Cuando el gremio llegaba a la puerta de la iglesia, el padre salía a recibirlo y a darle su bendición, posteriormente se dejaban las banderas cerca del altar y comenzaba el rosario. Luego, a las 7 p.m. la misa y, al término de la celebración, algunos gremios quemaban los tradicionales toritos para que la gente se divierta un rato.

Al día siguiente se celebraba la misa a las 10 a.m. para que luego las muchachas y señoras regresaran las banderas a la casa del patrón y seguidamente se diera el “tóox”, ya sea tacos de cochinita, relleno negro, tacos al pastor, atole nuevo u agua de horchata.

Nunkiní quemará mañana al “Caballero de Fuego Juan Norberto”

El 13 de noviembre se hacía la misa en el atrio de la Iglesia a las 10 a.m. y luego la procesión del santo por la plaza principal del pueblo. Después se regalaban las ofrendas y promesas a la gente.

Como a la 1 p.m. salía el “Caballero de Fuego Juan Norberto” de la casa de don Felipe de Jesus Ac Naal, “Mexi”, (en la fiesta de abril) o de don Giliberto Haas (en el festejo de noviembre) hasta la plaza central en donde sería inmolado y explotado el “Caballero de Fuego” frente a la vista de todo el pueblo. Acto seguido, se quema a la “Mestiza” o “Dama de Fuego María Félix”.

Tardeaba comunitaria bajo el ceibo

La gente estaba acostumbrada a ir a bailar y tomarse algunas cervecitas bajo el ceibo que se encuentra en el parque infantil y donde tocaba, año con año, el tecladista Uriel Can Ek como cumplimiento de su promesa a San Diego de Alcalá.

Pero este año hay muchos cambios en la forma de festejar a San Diego de Alcalá, muy venerado en la comunidad de Nunkiní.

Este viernes 13 de noviembre será la procesión del santo por las calles principales de los barrios del pueblo, las ofrendas y promesas se harán desde en casa o se van a pasar a repartir.

El “Caballero de Fuego Juan Norberto” y a la “Dama de Fuego María Félix” sí serán quemados. Su inmolación será transmitida en vivo por Facebook, para que la gente evite ir al centro del pueblo.

El tecladista Uriel Can Ek va cumplir su promesa desde su casa y su interpretación musical también será transmitida desde su página oficial de Facebook a las 8 p.m., subraya la entrevistada.— Flor de Lourdes Estrella Santana