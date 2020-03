Cancún, el punto de partida perfecto para recorrer México

Hablar de Cancún es referirse a una de las ciudades más importantes de México y esto se refleja en la variedad de excursiones o atractivos para hacer desde que se pone un pie fuera del Aeropuerto Internacional. No obstante, la perfecta ubicación de Cancún con respecto a otros destinos mexicanos la transforman en la puerta de acceso perfecta hacia Playa del Carmen, Tulum, Chichen Itzá y toda la Riviera Maya.

Dos opciones para el itinerario

La mayoría de los turistas optan por dos planes al llegar a Cancún. La opción A es la de alojarse en Cancún (elige aquí alguno de los hoteles en la ciudad baratos) y recorrer la ciudad durante algunos días para posteriormente salir hacia otros destinos fuera de Cancún. Por otra parte, la opción B es la de recorrer otros destinos haciendo paradas estratégicas y alojándose un día en cada lugar para luego culminar las vacaciones en Cancún. Cualquiera de las dos opciones es igual de válida, aunque la segunda alternativa requiere de mayor planificación para coordinar la reserva de hoteles y cumplir con cada uno de los destinos en el tiempo determinado.

La renta de carros: la clave del éxito

Para cualquier itinerario que hayas planeado la renta de carros es la condición común en todos los planes. Sin carro tardarás demasiado en moverte por los diferentes destinos y te perderás de recorrer Quintana Roo como es debido. Puedes coordinar la entrega del vehículo en el mismo aeropuerto de Cancún o concertar una cita con la reserva a través de Internet que suele ser más económica y hasta obtener algunos descuentos por la anticipación. Si llegas a Cancún sin haber reservado el carro no te preocupes, porque en el propio aeropuerto tienes las casetas con las principales empresas que compiten por captar clientes otorgando rebajas y buenas unidades.

No olvides de verificar el estado de la unidad junto al rentador para tomar nota de los daños preexistentes en el vehículo. De esta manera, te aseguras que no te hagan responsable por roturas, rayones sobre el chasis y otras cuestiones estéticas del auto. Consulta el tipo de combustible que utiliza y no olvides llevar tu licencia de conductor, como así también tu pasaporte siempre contigo.

Vuelos baratos a Cancún

Si estás buscando desde hace mucho tiempo un vuelo que te convenga debes tener en cuenta que si eliges un aeropuerto de conexión (suele ser CDMX) el precio disminuye considerablemente. También puedes optar por las aerolíneas low cost (aprovecha estos vuelos baratos a Cancún baratos) que suelen ser más económicos que las empresas aéreas tradicionales.

Otra opción para llegar a Cancún es a través de los cruceros, aunque no tendrás todo el tiempo del mundo ya que el crucero se mantiene en el puerto por un tiempo determinado antes de continuar con su trayecto por el Caribe.

Actividades en Cancún

En Cancún tienes muchísimas playas de primera calidad, pero las más destacadas son Playa Tortugas y Playa Delfines con homologación de calidad de bandera azul. Podrás hacer todo tipo de actividades náuticas como así también descansar en un camastro o simplemente esquivar las olas libres de sargazo.

Tras disfrutar del día de playa por la tarde o noche puedes ir a comer hacia alguno de los restaurantes de lujo cercanos a la zona hotelera, o ir de compras hacia los diferentes shoppings que ofrecen marcas reconocidas a nivel mundial.

No dejes de tomar el ferry hacia Isla Mujeres, un rincón precioso que se encuentra a veinte minutos de distancia de la ciudad. Allí, puedes alojarte algunos días para descansar y alejarte del ritmo intenso de la ciudad disfrutando del ambiente bohemio y playas más calmas con la temperatura perfecta del agua de color verde.

No dejes de visitar Xcaret, uno de los parques temáticos más importantes del mundo que te espera con las puertas abiertas para que disfrutes del zoológico, las rutas de agua subterráneas, los restaurantes, la zona de esnórquel, los paseos en la lancha 360° y la fiesta de cierre inolvidable con danzas, rituales antiguos y hasta el juego de pelota que jugaban los mayas.

Otros destinos cercanos a Cancún

Playa del Carmen se ubica a 68 kilómetros de Cancún y puedes llegar de manera directa por la ruta 307 en aproximadamente una hora. Si lo que deseas es disfrutar de la mejor arqueología y las pirámides mayas puedes ir hacia Tulum que se encuentra a 131 kilómetros de distancia de Cancún o hacia Chichen Itzá (196 kilómetros de distancia) a través de la autopista 180D durante dos horas. (I.S.)

