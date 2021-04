MONTERREY.- El candidato de Movimiento Ciudadano ( MC) a la alcaldía de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, fue detenido ayer martes durante un operativo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal Ministerial, informó la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un comunicado.

Se precisó que la detención de Cantú de la Garza tuvo lugar en un domicilio en la colonia Salinas Victoria, municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. "Se le aseguró sustancia con las características de la marihuana; tres armas de fuego largas con su respectivo cargador abastecido, más de 80 cartuchos útiles, joyería y dinero en efectivo; además de esta persona se le imputa el delito de cohecho por pretender negociar su libertad con el MPF ".

La FGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), informó que, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y de la Policía Federal Ministerial (PFM), ejecutó orden de cateo en Nuevo León. Ahí detuvo a cuatro personas relacionadas con la probable comisión de los delitos de contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delincuencia organizada.

Las autoridades federales indicaron que el operativo se llevó al cabo en dos domicilios. En el primero "se logró la detención de Evaristo 'C', David 'C' y Nicolás 'A', a quienes se les aseguraron diversas sustancias, tres armas de fuego cortas, un arma larga con su cargador y cartuchos; cargadores y cartuchos, dos radios de comunicación, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tres vehículos, tabletas electrónicas y una máquina contadora de billetes.

En un domicilio ubicado en la calle Miguel Hidalgo, de la misma colonia y municipio, se detuvo a Raúl "C".

Ligados al Cártel del Golfo

La diligencia fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un comunicado en el que identificó al candidato como Raúl "C". Su identidad fue confirmada por fuentes federales.

En otro domicilio, fue detenido Evaristo Cruz Sánchez "El Vaquero", identificado como uno de los líderes del Cártel del Golfo, encargado del manejo de drogas, armas, extorsiones y secuestros en Salinas Victoria.

El martes, Nelly Garza, esposa del candidato, realizó un video a través de la página de la campaña de su cónyuge en Facebook. Expresó su preocupación por la presencia de militares y agentes federales de la Seido, a raíz de los cateos que iniciaron alrededor de las diez de la mañana.

La mujer dijo que habían pasado siete horas desde el inicio del operativo y que su esposo permanecía recluido en el lugar con sus hijos menores de edad. Aseveró que los agentes no les correspondían la correspondiente orden de cateo, y no le permitían ver a los niños o hablar con Raúl. "Llevo más de siete horas sin información. Quiero ver cómo están mis hijos, de dos y cuatro años, así como mi esposo Raúl, y las personas que nos ayudan en la casa, expuso Nelly Garza. Agregó que su esposo estaba atendiendo a las autoridades porque "no tenemos nada qué esconder".

MC pide a FGR actuar conforme a derecho

Luego de la detención de Raúl Cantú, Movimiento Ciudadano exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades en Nuevo León actúen conforme a derecho, con elementos de prueba y total claridad.

En un comunicado, el partido dijo que tras las versiones de que Cantú estaría detenido por poseer armas de cacería que son propiedad de su padre, la FGR solo ha publicado información "incompleta, confusa y tendenciosa, indicando que portaba una sustancia que podría ser mariguana "y resaltan que a pesar de esto, Raúl Cantú sigue sin ser formalmente acusado ni arrestado, pero tampoco ha sido liberado", denuncian.

Frente a la detención de Raúl Cantú en Nuevo León, la postura de Movimiento Ciudadano es clara: cero tolerancia a la impunidad. Este proceso electoral debe llevarse en paz, sin mentiras y sin violencia. pic.twitter.com/17Vifq0Wna — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) April 8, 2021

También resaltan que en caso de que Raúl Cantú haya cometido un delito Movimiento Ciudadano pone a su disposición su cooperación total con la FGR y cualquier autoridad. Siguiendo a la espera de más información y que estarán atentos a las investigaciones y vigilando que todo este proceso se dé apegado a la ley.

Por otro lado, Movimiento Ciudadano exigió que este caso no se esté usando para incidir en el proceso electoral. "A Morena y al PRI les decimos que paren la maquinaria de desinformación y mentiras que pusieron en marcha desde ayer, mucho antes de que existiera una versión oficial sobre este caso. Este proceso electoral debe llevarse a cabo en paz, sin mentiras y sin violencia ". Siguiendo a la espera de más información y que estarán atentos a las investigaciones y vigilando que todo este proceso se dé apegado a la ley.

Quién es Raúl Cantú de la Garza

Raúl Cantú de la Garza, candidato de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Salinas Victoria, Nuevo León, desde el 13 de diciembre de 2019, era delegado regional del partido naranja en el norte del estado que comprende diez municipios.

El aspirante de MC tenía a su cargo las comisiones operativas en los municipios de Anáhuac, Lampazos de Naranjo, Bustamante, Sabinas hidalgo, Vallecillo, Parás, Villaldama, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, y General Zuazua, por designación del dirigente estatal, Agustín Basave Alanís.

A la par de esa labor partidista, fue construyendo su camino para buscar la alcaldía de Salinas Victoria, ganando adeptos para su causa en su página de Facebook a través de promociones como la rifa de paquetes de carne y cervezas, reparto de despensas y donación de sillas de ruedas para personas con discapacidad, bolsas para el mandado en color naranja, y paquetes de sanitización para combatir el virus SARS-CoV-2 en pequeños negocios.

Asimismo, el 17 de febrero de 2020, participó en una cabalgata de Agualeguas a Parás, acompañando al senador Samuel García, ya su entonces prometida, Mariana Rodríguez, a quienes dedicó un mensaje junto a la fotografía que compartió del evento, en la que aparece con ellos: "qué chulada haber cabalgado con ustedes".