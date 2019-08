Candidatos llevan sus porras al debate

Acusaciones entre Ivonne y “Alito” rumbo a comicios

CIUDAD DE MÉXICO.— Durante el último debate por la dirigencia del PRI, simpatizantes de los candidatos, Alejandro Moreno Cárdenas, Lorena Piñón Rivera e Ivonne Ortega Pacheco se hicieron de palabras.

Al concluir su primera réplica, Alejandro Moreno habló de las causas que debe abanderar el partido. Al terminar su participación, una mujer del público comenzó a gritarle: “Alito, corrupto”.

Los invitados de Alejandro Moreno comenzaron a gritar también: “sáquenla”.

La mujer gritó que ella no es invitada de nadie y que llegó sola. Los moderadores pidieron a la mujer que dejara de gritar o mejor abandonara el lugar.

Un usuario en Twitter compartió la fotografía de la presunta “porrista” que había traído Ivonne Ortega.

“¡Te pasas @IvonneOP ! Mira que llevar a tus porristas para empañar el debate del @PRI_Nacional . ¿No que le tienes mucho amor al tricolor?”, escribió la cuenta @Conspiraccion.

Por su parte, el político campechano manifestó que “en el PRI todos tienen espacio, lo más importante es comportarse como buenos priistas, siempre pensar en la unidad del partido”.

Después se dirigió a Ivonne Ortega, a quien le cuestionó sus críticas a la cúpula y a la administración pasada.

“Ivonne ha hablado mucho de la cúpula, ha señalado al grupo de poder, me gustaría preguntarte de qué proceso democrático o de consulta directa que pediste te nombraron secretaria general del PRI. Y posteriormente has criticado a la administración pasada con todo. En la administración pasada priista, por cierto, te hicieron diputada plurinominal y no recuerdo que hayas salido de un proceso democrático. Creo firmemente que hay que ser congruentes”, espetó.

“Los detractores y opositores están afuera Ivonne, hay que trabajar juntos y en equipo, por eso la unidad del partido está por encima de todo. Hay que señalar, hay que trabajar, hay que hacer que el PRI vuelva a ganar”, puntualizó.

Por su parte, Ivonne Ortega acusó a “Alito” de dejar a más de 30 mil personas en la pobreza durante su mandato en Campeche.

“Los actos hablan mucho más que las palabras, por eso, para tener experiencia y demostrarla hay que revisar los datos. El Coneval hizo una publicación, en la que en los tres años de tu gobierno, querido Alejandro, metiste a 35 mil familias más en la pobreza, matuviste a 31 mil pobres más y los hiciste más pobres. Al mismo tiempo que esto pasaba, construías una casa, por cierto, una casa blanca, de 46 millones. Las acciones hablan mucho más de pesos”, acusó la yucateca.

Código penal

En su intervención Lorena Piñón entregó a Ivonne Ortega un ejemplar del Código Penal para explicarle cómo proceder ante una presunta de calumnia.

“Ella misma hace unos días declaró que su equipo estaba valorando denunciarme por daño moral, permíteme ilustrarte querida Ivonne, porque a los compañeros de partido no se les corrige, se les ilustra. Explico, los delitos de calumnia o difamación fueron derogados desde 2007, si llegara a existir algún reclamo, tendría que ser por la vía civil y sería una demanda no una denuncia, te hago llegar un ejemplar del Código Penal, con un separador que escogí especialmente para ti”, explicó la veracruzana.

A lo largo de sus intervenciones Alejandro Moreno pidió construir un partido que encabece las causas sociales; indicó que es urgente construir la credibilidad que han perdido las otras fuerzas políticas. Por su parte, Ivonne Ortega llegó plantear que en el PRI “o nos refundamos o nos refundimos”.

En conferencia posterior al debate, Alejandro Moreno Cárdenas prometió que si ganaba la elección interna el PRI regresará en 2024 a la Presidencia.

“En los próximos cuatro años, espero que juntamente conmigo vean como el PRI regresa, ganamos las elecciones de 2020, nos va ir bien en 2021 y vamos a regresar para ganar la Presidencia de la República en 2024”, manifestó.

Por su parte, Lorena Piñón llamó a los simpatizantes a hacer una operación “cicatriz” y “que convoquemos a la unidad”.

“Ninguno de los tres candidatos en esa tribuna somos más grandes que las siglas del PRI. Que quede claro, el PRI somos todos”, finalizó.

En su turno, el compañero de fórmula de Ivonne Ortega, José Alfaro, denunció que la Comisión de Procesos del PRI a omitido varios puntos del proceso.— El Universal, Político.MX y Expansión Política

“No han designado a los funcionarios de las mesas receptoras de votos, y se niegan a hacer pública la ubicación y los funcionarios. Esto rompe con los principios de legalidad, transparencia, certeza y máxima publicidad que son principios constitucionales, a los que tenemos que apegarnos a este proceso”, señaló Alfaro.

“Nos preocupa, porque tenemos la certeza de que vamos a ganar el proceso, de que vamos a ganar la elección y no queremos que la comisión ponga ponga en riesgo y pretenda anular este proceso”, finalizó.

Durante el debate, las redes sociales de los candidatos se mantuvieron activas, destacando las etiquetas en Twitter: #LaFuerzaDeLasPropuestas (Moreno Cárdenas), #MilitanciaAlPri (Ivonne Ortega) y #ElPRIesdeTodos (Lorena Piñón).

En la mayor parte del encuentro, #LaFuerzaDeLasPropuestas se mantuvo en el primer sitio. A partir de las 7:30, la etiqueta #MilitanciaAlPri alcanzó el séptimo lugar, su máximo repunte en todo el debate.

En cambio, el hashtag de Lorena Piñón no despegó en las tendencias.

Al finalizar el encuentro, simpatizantes de Alejandro Moreno compartieron imágenes alusivas del candidato campechano, en el que aseguraban que él había ganado la contienda.