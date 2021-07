The Economist ve a a AMLO como Cantinflas por consulta del 1 de agosto

MÉXICO.- The Economist volvió a arremeter contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La publicación inglesa compartió un artículo y aseguró que la pregunta que se hará en la consulta popular del 1 de agosto parece un cuestionamiento de Cantinflas.

La próxima consulta está centrada en definir si se emprende un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas por los expresidentes y en la boleta aparecerá lo siguiente:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Al respecto, The Economist declaró.

“El señor López Obrador siempre ha insistido en que llegó a ser presidente para trazar una línea de lo que él llama ‘neoliberal’ o gobierno corrupto. A esos cinco presidentes los responsabiliza, de diversas formas, por la corrupción, la concentración de la riqueza, el fraude electoral y una fracasada guerra contra las drogas que engendró aún más violencia”.

La pregunta fue redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En esta edición, The Economist enfatizó que AMLO y la SCJN tienen una relación “afectiva” al publicar que el referéndum es constitucional.

“Lo que hace que el ejercicio sea aún más surrealista es que el presidente dice que no votará porque no es ‘vengativo’ y no quiere detenerse en el pasado. Sin embargo, si ‘la gente’ decide lo contrario, actuará según sus deseos”. El artículo también subrayó que al mandatario le gustan los “votos consultivos” para respaldar decisiones que él quiere tomar.

“AMLO prefiere el teatro que él puede dirigir”, finalizó la publicación.

Otras publicaciones polémicas

La publicación inglesa ha criticado al gobierno de López Obrador en varias ocasiones, en mayo pasado dedicó su portada a AMLO y lo expuso como un “falso mesías”.

De acuerdo con El Economista, la consulta sobre el enjuiciamiento a los expresidentes impulsada por

