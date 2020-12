Capacitan a militares para aplicación de la vacuna contra el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Personal de sanidad del Ejército mexicano acudió hoy al Centro Médico Siglo XXI para recibir capacitación en torno a la vacuna contra Covid-19, que se aplicará en la capital del país y en Coahuila, en una primera etapa.

Tanto el personal médico civil como el militar, se encargarán de la aplicación de la dosis una vez que lleguen a nuestro país, procedentes de Estados Unidos. De acuerdo con el gobierno federal, la capacitación durará seis horas e inició este miércoles; alrededor de 102 militares fueron los que acudieron a tomar el curso.

Cabe recordar que el Ejército y la Marina habilitarán sus hospitales, batallones e instalaciones como centros de aplicación de la vacuna contra Covid-19 a personal médico militar y civil, de acuerdo con el plan presentado por el gobierno federal.

En la primera etapa de vacunación, que iniciará la tercera semana de diciembre, se prevé que las dosis contra el nuevo coronavirus se apliquen en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como el 23/o. Batallón de la Guardia Nacional (Chivatito), 81/o. Batallón de Infantería (Tlalpan), Hospital Militar de Zona (Campo Militar 1-A) y en el Hospital Militar de Zona (El Vergel), en la Ciudad de México. La Secretaría de Marina (Semar) hará lo propio en el Polígono de Tepetlapa (Coyoacán), 24/o Batallón de Infantería de Marina (Venustiano Carranza), también en la capital del país.

En tanto, en el estado de Coahuila, se vacunará en el Campo Militar No. 6-A, en Saltillo; Campo Militar No. 6-B, Torreón; Campo Militar No. G, Ciudad Frontera; Campo Militar No. 6H, Piedras Negras, instalaciones del Ejército mexicano.