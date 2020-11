Captan a agente fronterizo comprando tamales en el muro con Tijuana

Un usuario de TikTok logró captar en vídeo el momento en que un agente de migración detiene a un vendedor de tamales en la frontera con Tijuana.

Aunque no se trató de nada ilegal, pues en realidad el agente estadounidense lo que quería era comprarle su producto al mexicano, quien incluso le dice: “¡Pruébalo primero! Si no te gusta no me lo pagas”.

No obstante, el agente accede a comprarle sus tamales (dos por un dólar, es decir, 20 pesos mexicanos). Lo curioso del vídeo –que ya es viral- es que a ambos personajes los separa el muro fronterizo.

Cabe señalar que, si bien el vídeo es viral, al parecer los estadounidenses suelen caer a las tentaciones de la comida mexicana, pues otros internautas aprovecharon el vídeo para compartir a otros vendedores de dulces típicos que también venden su producto a los agentes de migración.

Aunque se desconoce si el vídeo es actual, muchos celebran que el triunfo de Joe Biden suponga la apertura de diálogos para las políticas migratorias.- Con información de Heraldo de México y Meganews.