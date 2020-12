Captan a turistas incendiando hotel de Palazuelos; él los exhibe (vídeo)

TULUM.- Roberto Palazuelos está buscando a los responsables de un intento de incendio en su hotel el Ahau Tulum, pues fue él quien compartió imágenes y vídeos en sus redes sociales en los que se ve a un supuesto turista prender fuego en las ramas y palmas de una palapa.

“Esta pareja y este otro sujeto fueron sorprendidos prendiendo fuego a mi hotel en una cabaña donde había niños. Los estamos buscando si alguien puede decirme quiénes son lo voy a agradecer mucho ya están relacionados con una carpeta de investigación de la fiscalía de Quintana Roo, porfavor ayúdenme a dar con ellos. Para su pronta detención (SIC)”, compartió el apodado “Diamante Negro”.

El empresario y actor aclaró que el suceso tuvo lugar el pasado 8 de diciembre, pero también aseguró que decidió revelarlo hasta que las autoridades le permitieron hablar del asunto.

Palazuelos ya demandó

En una entrevista para un medio nacional, Palazuelos dijo que ya interpuso una demanda ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, por la que se abrió una carpeta de investigación por tentativa de homicidio y daño de propiedad ajena.

“Tenemos una pista respecto a un consumo que hizo, con un voucher de tarjeta de débito. Gestionaremos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para tener acceso a la cuenta y poder identificar al agresor. No creo que sea una broma, no creo que haya sido algo espontáneo. Sé que no tengo enemigos, pero estamos haciendo lo posible por dar con ellos, por eso enviamos fotos y videos a redes para que quienes los conozcan, nos digan quiénes son”, puntualizó para Reforma el empresario y abogado.

Enfatizó que la seguridad fue reforzada tanto en ese inmueble como en el Hotel Diamante, del mismo grupo.

.- Con información de redes sociales y Reforma.